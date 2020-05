Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja.
Nem látogatta meg a haldokló anyját a holland miniszterelnök, mert betartotta a szabályokat

Autósmozivá alakítja stadionját a Miami Dolphins
De nem a sikertelen szereplés miatt, ami az elmúlt idényekben jellemezte a csapatot. Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá, hogy megtisztítsák a partot a szeméttől. Kiderült, már nem csak műanyagpalackokat találni ott. Aggasztó videó: már a Földközi-tengerben vannak az eldobott arcmaszkok és gumikesztyűk A koronavírus-járvány második hullámára figyelmeztet a WHO
A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése. Zivatarokkal búcsúzik a május
Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra. Egy hét sincs már a rezsiutalványok beváltására
Sietni kell, figyelmeztet a Magyar Posta, a határidő június 2-án lejár. Látványosan gyengül a Föld mágneses mezeje
Még a kutatók sem értik, miért veszít erejéből a földi mágneses tér, de az anomália szemmel látható. Muszlim imahellyé alakult egy IKEA-parkoló Németországban
Tökéletesen biztosítja a szociális távolságtartás feltételeit.