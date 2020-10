Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","shortLead":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","id":"20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8bed06-1f35-4674-94e4-10936b6afa83","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:12","title":"28 ezer dolgozót küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A CÖF szerint veszélybe kerülhet a Városliget átalakítása.","shortLead":"A CÖF szerint veszélybe kerülhet a Városliget átalakítása.","id":"20200930_cof_kozgyules_varosliget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d8bb6-8a31-4b55-8931-d0e9ce5b52bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_cof_kozgyules_varosliget","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:37","title":"A Fővárosi Közgyűlés ülésére toboroz embereket a CÖF, hogy megvédjék a Liget-projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","shortLead":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","id":"20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c4baf-1a81-4796-91e3-f328368981b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:34","title":"Egy kisvárosnyi embert küld el a Shell, miközben klímabarátabb működésre áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","shortLead":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","id":"202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921cf4ec-045a-4542-b831-8d754c6c3eb5","keywords":null,"link":"/360/202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:30","title":"Most is művészien bánik a csillagokkal Pinczehelyi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE). Vidnyánszky Attila szerint \"fájó lesz a kijózanodás\".","shortLead":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll...","id":"20200930_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ade7c-ee24-4869-856f-13f42d34b291","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:27","title":"Ők nem így képzelték el a rendet – búcsúzott az SZFE vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27838010-83f7-4f1d-b82c-c7213567c358","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzékeny, költői hangulatú klipet készített a Subtones, Topolánszky Tamás egy konyhában felhúzott stúdióban vette fel, vírusbiztos, minimál koncepcióban.



","shortLead":"Érzékeny, költői hangulatú klipet készített a Subtones, Topolánszky Tamás egy konyhában felhúzott stúdióban vette fel...","id":"20200930_Csango_nepdalfeldolgozasra_forgatott_klipet_a_Subtones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27838010-83f7-4f1d-b82c-c7213567c358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad50479-a782-4c8c-9c5f-d0c03ccf4b16","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Csango_nepdalfeldolgozasra_forgatott_klipet_a_Subtones","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:00","title":"„Igaz szerelem” – csángó népdalfeldolgozásra forgatott klipet a Subtones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók nem ismerik el a kuratórium által kinevezett Szarka Gábort.

","shortLead":"A hallgatók nem ismerik el a kuratórium által kinevezett Szarka Gábort.

","id":"20200930_A_hatso_kapun_akart_bejutni_az_SZFEre_az_uj_kancellar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43486d3-7c38-42c7-912e-c9e5a316fcf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_A_hatso_kapun_akart_bejutni_az_SZFEre_az_uj_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:29","title":"A hátsó kapun akart bejutni az SZFE-re az új kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt választottak a modellhez. ","shortLead":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt...","id":"20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72348ae-2d5f-4320-9a0d-8706a8797f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:26","title":"Hagyományos vászontetőre váltott az új BMW 4-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]