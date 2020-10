Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b373545-e2cb-4061-af30-9f6c405eb395","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201001_Marabu_Feknyuz_Valtozik_a_protokoll_Cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b373545-e2cb-4061-af30-9f6c405eb395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f1f88-cf6e-4aa0-90b0-da65103da2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Marabu_Feknyuz_Valtozik_a_protokoll_Cecilia","timestamp":"2020. október. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Változik a protokoll, Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Corrierének adott interjúban. Azt pedig tagadta, hogy az alacsony bérek miatt működnek gazdaságosabban a konkurenseknél.","shortLead":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air...","id":"20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dbe831-f12f-43b7-a781-09efb67183ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:35","title":"Wizz Air-vezér: Véget kéne vetni az utasokat sújtó karanténnak és határzárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Összetartásra hívták volna a kézilabda-válogatott tagjait, de több játékos COVID-tesztje is pozitív lett.","shortLead":"Összetartásra hívták volna a kézilabda-válogatott tagjait, de több játékos COVID-tesztje is pozitív lett.","id":"20201001_Koronavirus_ferfi_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502da7f-3e66-4ac9-a4f4-b010092b4a93","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Koronavirus_ferfi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2020. október. 01. 12:35","title":"Koronavírusos a magyar férfi kézilabda-válogatott több tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és iskola is csatlakozik hozzájuk. Az új kancellár – eredetileg katona – nem jutott be az egyetem épületébe. Ma este virrasztás lesz az Egyetem téren, a Vas utcában pedig őrséggel búcsúzik az egyetem leköszönt vezetése.","shortLead":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és...","id":"20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec21dd-4a7a-4c19-af05-7b92bf38d459","keywords":null,"link":"/360/20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:00","title":"A lövészezredes előtt sem teszi le a fegyvert az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A CÖF szerint veszélybe kerülhet a Városliget átalakítása.","shortLead":"A CÖF szerint veszélybe kerülhet a Városliget átalakítása.","id":"20200930_cof_kozgyules_varosliget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d8bb6-8a31-4b55-8931-d0e9ce5b52bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_cof_kozgyules_varosliget","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:37","title":"A Fővárosi Közgyűlés ülésére toboroz embereket a CÖF, hogy megvédjék a Liget-projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd22371-85b9-4d28-bd6a-88eef3e2a051","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a lángoló járműhöz. ","shortLead":"A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a lángoló járműhöz. ","id":"20201001_benzinkut_bkv_busz_fust_csalogany_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd22371-85b9-4d28-bd6a-88eef3e2a051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d00b0b5-686f-4d7f-a23e-343385685f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_benzinkut_bkv_busz_fust_csalogany_utca","timestamp":"2020. október. 01. 16:02","title":"Videón, ahogy a benzinkúttól pár lépésre égett ki egy BKV-busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal 75 ezer beragadt diplomáról beszélt, de őszre már 115 ezer kiállításával büszkélkedik az innovációs minisztérium. A tárca végül 137 ezer új diplomás munkavállalóra számít, Orbán Viktor viszont több mint 150 ezerre.","shortLead":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal...","id":"20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cabb04-691a-4971-8686-3978788452c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","timestamp":"2020. október. 01. 15:49","title":"Már 115 ezer diplomát állítottak ki nyelvvizsga nélkül, pedig tavasszal csak 75 ezerről volt szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]