[{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","shortLead":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","id":"20201002_vonat_mav_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace743b3-66ba-4171-bf16-5d76cb4cfe7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_vonat_mav_balaton","timestamp":"2020. október. 02. 20:20","title":"Rengeteg magyar utazott a nyáron a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","shortLead":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","id":"20201002_Torlodas_M7es_Mos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6a33ff-95fc-4741-9b1b-dc68f32b60f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Torlodas_M7es_Mos","timestamp":"2020. október. 02. 08:15","title":"Nagy a dugó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b265ade-9d9c-4202-aec8-2b28c135bb6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A mezőgazdasági területeken különösen riasztó tendenciák tapasztalhatóak.","shortLead":"A mezőgazdasági területeken különösen riasztó tendenciák tapasztalhatóak.","id":"20201002_madar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b265ade-9d9c-4202-aec8-2b28c135bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4661cae8-44c5-4cc7-b9c5-540ac6b66772","keywords":null,"link":"/zhvg/20201002_madar","timestamp":"2020. október. 02. 11:53","title":"Egyre több madárfaj kerül a kihalás szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c1d4d0-9365-498b-a6f5-f4e9610875de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utolsó üzenetében azt kérte, hogy Oroszországot okolják a haláláért.","shortLead":"Utolsó üzenetében azt kérte, hogy Oroszországot okolják a haláláért.","id":"20201002_orosz_ujsagirono_ongyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c1d4d0-9365-498b-a6f5-f4e9610875de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357387c-5f47-4e19-98ff-c2e199965eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_orosz_ujsagirono_ongyilkossag","timestamp":"2020. október. 02. 17:24","title":"Felgyújtotta magát egy orosz újságírónő Nyizsnij Novgorodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de378f-883c-491f-b88c-9ab492c64cd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi balesetben nyolcan sérültek meg, közülük ketten rendőrök. ","shortLead":"A veszprémi balesetben nyolcan sérültek meg, közülük ketten rendőrök. ","id":"20201002_embercsempesz_veszprem_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44de378f-883c-491f-b88c-9ab492c64cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98282ad-5e65-4c27-b096-0d3bebee9f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_embercsempesz_veszprem_rendorok","timestamp":"2020. október. 02. 08:33","title":"Rendőrautóval és kamionnal ütközött egy embercsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak a Fehéroroszországgal kapcsolatos szankciós intézkedésekről. Zöld utat kapott az az elképzelés, hogy mintegy negyven személyt sújtsanak beutazási tilalommal, uniós számlák befagyasztásával. Lukasenka elnök azonban nem lesz a listán.","shortLead":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak...","id":"20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad8771-d383-4073-9c91-76861a707d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","timestamp":"2020. október. 02. 02:44","title":"EU-csúcs: jöhetnek a szankciók a fehérorosz elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","shortLead":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","id":"20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca7918-a852-4db9-8811-d0fb8f0a5315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","timestamp":"2020. október. 02. 04:14","title":"88 millió forint még úgy is sok, hogy egyedi ez az Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]