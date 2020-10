Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Összetartásra hívták volna a kézilabda-válogatott tagjait, de több játékos COVID-tesztje is pozitív lett.","shortLead":"Összetartásra hívták volna a kézilabda-válogatott tagjait, de több játékos COVID-tesztje is pozitív lett.","id":"20201001_Koronavirus_ferfi_kezilabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502da7f-3e66-4ac9-a4f4-b010092b4a93","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Koronavirus_ferfi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2020. október. 01. 12:35","title":"Koronavírusos a magyar férfi kézilabda-válogatott több tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt világban, a semmiből kinövő panelnegyedek vonalas esztétikája: csak néhány évtizeddel ezelőtti, mégis alig ismert számunkra az a Nagyvárad, amibe egy amatőr fotós lencséjén keresztül leshetünk be, bepillantva a Ceaușescu alatti magyar polgárság hétköznapjaiba.","shortLead":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt...","id":"20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c9f59-2dcc-4b38-a931-71a1e420d58a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","timestamp":"2020. október. 02. 18:30","title":"Város a határon - Heti Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sebesült francia újságíró életét sikerült megmenteni.","shortLead":"Az egyik sebesült francia újságíró életét sikerült megmenteni.","id":"20201002_Haboru_Karabah_azeri_ormeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232ba501-8e97-4c40-9d3e-572813ddc21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Haboru_Karabah_azeri_ormeny","timestamp":"2020. október. 02. 06:54","title":"Háború Karabahban: Lelőttek két azeri repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","shortLead":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","id":"20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096bfcdf-7fb9-45b1-b22c-6d6503e210f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","timestamp":"2020. október. 01. 14:40","title":"Egy kőbányai benzinkútig tartott a hamis pénzt nyomtató pár kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea2893-e524-444e-80db-1ae37dddf085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetet szenvedett jármű teljesen kiégett.","shortLead":"A balesetet szenvedett jármű teljesen kiégett.","id":"20201002_kisteherauto_tuz_baleset_csomor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bea2893-e524-444e-80db-1ae37dddf085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbb7a68-cc39-41e4-a148-8f57a3bddba9","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_kisteherauto_tuz_baleset_csomor","timestamp":"2020. október. 02. 20:44","title":"Videó: óriási lánggal égett egy kisteherautó az M0-ás felhajtónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk arról, hol tart most a társadalom, a gazdaság és a környezet – és hogy milyen úton kellene továbblépni. ","shortLead":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk...","id":"20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60111431-9120-4253-a688-827c2da8d202","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","timestamp":"2020. október. 01. 19:00","title":"Zöld Újratervezés: Merre tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház kabinetfőnöke szerint az elnök és felesége jól vannak, sőt: Trump kifejezetten energikus.","shortLead":"A Fehér Ház kabinetfőnöke szerint az elnök és felesége jól vannak, sőt: Trump kifejezetten energikus.","id":"20201002_donald_trump_koronavirus_covid_19_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b8aad-15d3-4663-b4d9-f6a988d43524","keywords":null,"link":"/elet/20201002_donald_trump_koronavirus_covid_19_tunetek","timestamp":"2020. október. 02. 21:17","title":"Hivatalos tájékoztatást adtak ki a koronavírusos Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor várja a választ az Európai Bizottságtól Vera Jourová alelnök – szerinte méltatlan – kijelentései ügyében. A magyar kormányfő arra számít, a válságkezelési segélycsomagot nem kötik össze a jogállamisági vitákkal – ellenkező esetben az EU-t meg kell kerülni.","shortLead":"Orbán Viktor várja a választ az Európai Bizottságtól Vera Jourová alelnök – szerinte méltatlan – kijelentései ügyében...","id":"20201001_Orban_a_Jourovaugyrol_Igy_senki_nem_beszelhet_velunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c55fb3-a195-4da9-9fb7-dbfafcbbd812","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Orban_a_Jourovaugyrol_Igy_senki_nem_beszelhet_velunk","timestamp":"2020. október. 01. 11:53","title":"Orbán az EU-csúcsra melegít: Így senki nem beszélhet velünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]