Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjött az ősz, felpörgött a járvány, ami pedig patthelyzet volt, az az is maradt. A szeptember úgy telt el, mintha egy helyben topogtunk volna, minden változott, de minden ugyanaz maradt, a párhuzamos valóságok pedig nem kerültek közelebb egymáshoz. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Megjött az ősz, felpörgött a járvány, ami pedig patthelyzet volt, az az is maradt. A szeptember úgy telt el, mintha...","id":"20201004_Ez_a_szeptember_sok_mindent_bedaralt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f410147-8df5-47df-a558-1f1498681bd7","keywords":null,"link":"/elet/20201004_Ez_a_szeptember_sok_mindent_bedaralt","timestamp":"2020. október. 04. 13:00","title":"Ez a szeptember sok mindent bedarált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f5b9c1-2975-472a-8b1c-4b2178331f46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kenzo Takada, a nevét viselő divatmárka alapítója 81 éves korában hunyt el egy francia kórházban. ","shortLead":"Kenzo Takada, a nevét viselő divatmárka alapítója 81 éves korában hunyt el egy francia kórházban. ","id":"20201004_Koronavirus_okozta_a_Takada_divatmarka_alapitojanak_a_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77f5b9c1-2975-472a-8b1c-4b2178331f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdbab1c-4ce7-4aff-acd8-6094c9c6c8d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Koronavirus_okozta_a_Takada_divatmarka_alapitojanak_a_halalat","timestamp":"2020. október. 04. 19:40","title":"Koronavírus okozta a híres japán divattervező Kenzo Takada halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","shortLead":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","id":"20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fc454-536e-4abf-8026-ada71949d328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 05. 06:11","title":"Kétszer akkora területet emésztett fel a tűz Kaliforniában, mint az eddigi legrosszabb évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b","c_author":"","category":"itthon","description":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei Cserdiben.","shortLead":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei...","id":"20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8236d04e-41a1-4498-851e-e60fb3e43d87","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","timestamp":"2020. október. 04. 20:22","title":"Bogdán Gyula nyerte az időközi polgármester-választást Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4392f5e-22cf-4f3b-8639-1c686b2f6c9d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Már az afgánközi tárgyalások beindulása is csodának számít, hát még az, ha sikerül egyezségre jutni. A nagyhatalmak érdeklődését csak fokozza, hogy Afganisztán igen gazdag ásványkincsekben.","shortLead":"Már az afgánközi tárgyalások beindulása is csodának számít, hát még az, ha sikerül egyezségre jutni. A nagyhatalmak...","id":"202040__afgan_beketargyalasok__harcok__nagyhatalmi_erdekek__valtozo_ulesrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4392f5e-22cf-4f3b-8639-1c686b2f6c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55ef44-b85b-4c8b-abd1-a316c39f0164","keywords":null,"link":"/360/202040__afgan_beketargyalasok__harcok__nagyhatalmi_erdekek__valtozo_ulesrend","timestamp":"2020. október. 05. 17:00","title":"Ha nincs harc, miről tárgyalhatunk? – így ültek asztalhoz a tálibok az afgán kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","shortLead":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","id":"20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede892f-eb39-4255-a9aa-cbd85317f377","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"A rajongók kiborultak Lana del Rey maszkján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint amilyen az valóban volt.\r

","shortLead":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint...","id":"20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c406986-78fd-442e-b9fc-02ddb02f6f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 07:36","title":"Trump ellenfelének újabb koronavírustesztje lett negatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]