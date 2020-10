Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa legnyugatibb részére egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","shortLead":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa...","id":"20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e29ba7-a787-41e5-b998-0250ef41f515","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","timestamp":"2020. október. 04. 10:03","title":"5000 évet tévedtünk a modern emberrel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf756b7-4d1e-4e05-9ba8-de8ed42586d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest FC több játékosa és munkatársa megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére a csapat folytatja szereplését az OTP Bank Ligában és a Magyar Kupában is.","shortLead":"Az Újpest FC több játékosa és munkatársa megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére a csapat folytatja szereplését...","id":"20201004_Tobb_ujpesti_focista_koronavirusos_lett_de_nem_aruljak_el_kik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf756b7-4d1e-4e05-9ba8-de8ed42586d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac7c004-48b7-4511-becc-d0744b122e91","keywords":null,"link":"/sport/20201004_Tobb_ujpesti_focista_koronavirusos_lett_de_nem_aruljak_el_kik","timestamp":"2020. október. 04. 12:37","title":"Több újpesti focista koronavírusos lett, de nem árulják el, kik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csatár a válogatott szünet után visszatérhet klubjához.","shortLead":"A magyar csatár a válogatott szünet után visszatérhet klubjához.","id":"20201005_Szalait_mainz_nemetorszag_edzes_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9f5ad1-b925-4420-8119-998865bff46c","keywords":null,"link":"/sport/20201005_Szalait_mainz_nemetorszag_edzes_valogatott","timestamp":"2020. október. 05. 14:16","title":"Szalait újra engedik edzeni Mainzban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya mellett az is betett a forgalomnak, hogy sokkal kevesebbet tankoltak az emberek idén nyáron, mint egy éve.","shortLead":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya...","id":"20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9241f3a3-1ae0-41c9-bece-89d492a86e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. október. 05. 09:57","title":"A boltok és benzinkutak megcsappant forgalma mutatta, hogy idén nyáron nem jöttek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja.","shortLead":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi...","id":"20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb07f68-415c-49b4-98f0-6fc8b258799c","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","timestamp":"2020. október. 04. 18:32","title":"Nyolcpontos megegyezési javaslatot tett az SZFE új vezetése, büntetlenséget is ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az északi félteke mintegy 0,1 Celsius-fokos melegedését idézték elő Kína erőfeszítései a levegő minőségének a javítására, az aeroszol-légszennyezés okozta egészségi kockázatok csökkentésére a Carnegie Tudományos Intézet kutatása szerint.","shortLead":"Az északi félteke mintegy 0,1 Celsius-fokos melegedését idézték elő Kína erőfeszítései a levegő minőségének...","id":"20201004_kina_legszennyezes_felmelegedes_aeroszolreszecskek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63de312-5cbe-47d1-89c5-83da4423e098","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_kina_legszennyezes_felmelegedes_aeroszolreszecskek","timestamp":"2020. október. 04. 11:03","title":"Kínában megtisztították a levegőt, erre még melegebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763f2d47-ee03-4a29-b04b-32b2e1a64f62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei 6,3 milliós mínusszal együtt 2016-os indulása óta összesen 23,3 millió forint mínuszt hozott össze a Válvölgyi kisvasút.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az idei 6,3 milliós mínusszal együtt 2016-os indulása óta összesen 23,3 millió forint mínuszt hozott össze a Válvölgyi...","id":"20201005_felcsuti_kisvasut_6_millios_veszteseg_funa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763f2d47-ee03-4a29-b04b-32b2e1a64f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8414b4e4-a6eb-4d16-84f7-11a15d0ae057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_felcsuti_kisvasut_6_millios_veszteseg_funa","timestamp":"2020. október. 05. 13:55","title":"6,3 milliós veszteséggel járt az elmúlt évben a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]