[{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kalmár Zsolt kezd Szoboszlai Dominik helyén Bulgária ellen.","shortLead":"Kalmár Zsolt kezd Szoboszlai Dominik helyén Bulgária ellen.","id":"20201008_bolgar_magyar_kezdo_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822b16b5-44cc-4889-b1f1-e7725b8b31f4","keywords":null,"link":"/sport/20201008_bolgar_magyar_kezdo_foci","timestamp":"2020. október. 08. 19:39","title":"Kihirdette Rossi a bolgárok elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","shortLead":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","id":"20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683f87-9862-4134-a968-a40f16b3f060","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","timestamp":"2020. október. 07. 14:52","title":"Már hajnali háromkor is nyithatunk bankszámlát az egyik banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ebea5a-6e90-469b-bd5b-3b5f9129bd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Meghallgatta Áder János bírói múlt nélküli főbírójelöltjét, Varga Zsolt Andrást a parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön délelőtt, ahol elmagyarázhatta, miért nem probléma, hogy hét évig dolgozott Polt Péter helyetteseként.","shortLead":"Meghallgatta Áder János bírói múlt nélküli főbírójelöltjét, Varga Zsolt Andrást a parlament igazságügyi bizottsága...","id":"20201008_Varga_Zsolt_Andras_kuria_birosag_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99ebea5a-6e90-469b-bd5b-3b5f9129bd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f18e338-9937-4d59-86e3-290f58a620d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Varga_Zsolt_Andras_kuria_birosag_meghallgatas","timestamp":"2020. október. 08. 13:45","title":"A Kúria elnökjelöltje: Nem a politikai befolyás a legnagyobb veszély a függetlenségre, hanem a nyilvánosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter 2020-as kutatási jelentéséből, amely szerint a nagyobb cégek előrébb járnak, mint a kisebb vállalkozások. Az adminisztrációs folyamatok terén egész jól állnak a magyar piaci szereplők, de az értékesítés és marketing a legtöbb hazai cégnél még javarészt múlt századi eszközökkel folyik. A kutatásból az is kiolvasható: Magyarországon a legnagyobb innovációs motivátor a NAV.","shortLead":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter...","id":"20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ea3377-8b36-4e25-8be7-1bdb191d7cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","timestamp":"2020. október. 08. 10:00","title":"A Digiméter megmérte: nagy lendülettel, de kis hatásfokkal állnak át a magyar vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügy vezetője szerint Vlagyimir Makejjel kölcsönösen tisztelik egymást.","shortLead":"A magyar külügy vezetője szerint Vlagyimir Makejjel kölcsönösen tisztelik egymást.","id":"20201007_szijjarto_peter_vlagyimir_makej_belarusz_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd2bac-f538-4c34-b3db-57e2d0ce194a","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_szijjarto_peter_vlagyimir_makej_belarusz_telefon","timestamp":"2020. október. 07. 09:07","title":"A fél világ tiltakozik Lukasenka ellen, Szijjártó közben a belarusz külügyminiszterrel telefonált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül kell visszafizetni.","shortLead":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül...","id":"20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50efd5d5-92a5-4eb2-b93c-7fcc2f2cc740","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","timestamp":"2020. október. 07. 15:15","title":"180 milliárd forint jön kölcsönbe Brüsszelből munkahelyvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dc9900-7e79-4c63-9f4b-219f90eda14a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy őket betegen is be kell engedned, mert hatósági személyek? És honnan tudják majd, hogy nem jöhetnek be, ha külföldiek? Megannyi kérdés, amikre csak a Duma Aktuálnak vannak válaszai. ","shortLead":"Vagy őket betegen is be kell engedned, mert hatósági személyek? És honnan tudják majd, hogy nem jöhetnek be, ha...","id":"20201002_Duma_Aktual_Covidmatrica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18dc9900-7e79-4c63-9f4b-219f90eda14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea7efc5-e170-4a08-86a1-7b8deb273ec5","keywords":null,"link":"/360/20201002_Duma_Aktual_Covidmatrica","timestamp":"2020. október. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Covid-matricával az ajtódon akár egy évig megúszhatod a vízóra-leolvasást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58","c_author":"EUrologus","category":"vilag","description":"Korrupciós ügyek, a sajtószabadság korlátozása, kisebbségek hátrányos megkülönböztetése - többek között ezek miatt ítélte el állásfoglalásában a bolgár kormányt az Európai Néppárt. A javaslatot azonban nem támogatta az Európai Néppárt, a Fidesz szerint azért, mert a legnagyobb európai pártban is egyre többen ébrednek rá a bevándorláspárti baloldal ármánykodására.","shortLead":"Korrupciós ügyek, a sajtószabadság korlátozása, kisebbségek hátrányos megkülönböztetése - többek között ezek miatt...","id":"20201008_A_Fideszt_nem_szokta_de_a_bolgar_kormanyt_megvedte_az_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf297d10-825d-4311-9ea2-3b57ca133dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_A_Fideszt_nem_szokta_de_a_bolgar_kormanyt_megvedte_az_Europai_Neppart","timestamp":"2020. október. 08. 18:18","title":"A Fideszt nem szokta, de a bolgár kormányt megvédte az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]