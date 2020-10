Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai parádéra készül.","shortLead":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai...","id":"20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d1f58-15c6-4581-ac76-23dcf01b5455","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","timestamp":"2020. október. 09. 09:37","title":"Radarképeken látni, hogy gyülekezik az észak-koreai sereg, elkészülhetett az új fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett büntetéssel megúszta.","shortLead":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett...","id":"20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0728e984-c3a7-46cd-9d54-225099ac33fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. október. 09. 07:42","title":"Népszava: Ismét elítélték a Népszabadságot bezárató Pecinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország haladéktalan tűzszünetet akar eléri.","shortLead":"Oroszország haladéktalan tűzszünetet akar eléri.","id":"20201009_HegyiKarabah__Putyin_Moszkva_ormeny_azeri_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b81f42-5944-48fb-b7a2-2634dea01df3","keywords":null,"link":"/vilag/20201009_HegyiKarabah__Putyin_Moszkva_ormeny_azeri_kulugyminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 05:17","title":" Putyin Moszkvába hívta az örmény és az azeri külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle álláspontokat – ebben nem segít a magyar miniszterelnök politikája.","shortLead":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle...","id":"20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfbda7e-1dd5-484e-a103-6ce325c13b91","keywords":null,"link":"/360/20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"Guardian: Az orbánizmus gátolja az európai migrációs politika átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","shortLead":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","id":"20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c333d1b-970b-464e-bd84-f08ff4951675","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","timestamp":"2020. október. 10. 11:49","title":"Testi sértés és rongálás miatt indult rendőrségi eljárás Pintér Tibor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ideje pletykálják már, hogy az Apple fülhallgatói mellé saját márkás fejhallgatóval is előáll és egy kisebb hangszóróval is – azt viszont még nem tudni, ezt mikorra tervezik. Árulkodó jel lehet, hogy a boltok polcain már felszabadították a készülékeknek a helyet.","shortLead":"Jó ideje pletykálják már, hogy az Apple fülhallgatói mellé saját márkás fejhallgatóval is előáll és egy kisebb...","id":"20201009_apple_hangszoro_fulhallgato_sonos_bose_logitech_apple_store_airpods_studio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6533626-707b-4bfc-97c3-6febbd6ef077","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_apple_hangszoro_fulhallgato_sonos_bose_logitech_apple_store_airpods_studio","timestamp":"2020. október. 09. 13:03","title":"Kisöpörte a többiek fejhallgatóit boltjaiból az Apple, ez árulkodó jel lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","shortLead":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","id":"20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8cb8b7-6edc-43dd-853b-baf04fdc6311","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","timestamp":"2020. október. 09. 11:21","title":"Benzinmotorokat szerelnek a Mazda első villanyautójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak ki, hanem a meglévő szolgáltatóknak kínálnak olyan háttérrendszer, amely jobbá teszi a már közismert platformokat.","shortLead":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak...","id":"20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c138a-8687-48c0-9b02-80fa19350aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","timestamp":"2020. október. 09. 10:33","title":"Automatikusan megoldja a videós hívások gyakori problémáit az Nvidia új okossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]