[{"available":true,"c_guid":"046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak mégis komoly gondot okozhat a döntés.","shortLead":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak...","id":"20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e38841-b987-4f7b-b343-06d9ab20038a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","timestamp":"2020. október. 10. 15:03","title":"Elsőként engedélyezte génmódosított búza termelését Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt nyert csapat kezdő 11-én, bekerült többek között a Szófiában csereként gólt szerző Nikolics Nemanja is.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt...","id":"20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd553245-ab6d-41f4-b6c6-d6941c871540","keywords":null,"link":"/sport/20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","timestamp":"2020. október. 11. 20:45","title":"Szerbia-Magyarország - 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","shortLead":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","id":"20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2640f-7d94-4d51-8d38-7d02a865d24a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 10. 10:48","title":"Ma még napos, vasárnap esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében elhunytak száma 96 százalékkal, az új fertőzöttek napi száma 89 százalékkal haladta meg az egy héttel ezelőtti adatokat. Belgium az EU-ban a vírus által leginkább sújtott országok között a második helyre került. ","shortLead":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében...","id":"20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7d36f8-9400-49a3-9972-9c5afa06e5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","timestamp":"2020. október. 11. 21:39","title":"Belgiumban is gyorsan romlik a koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről került ki.","shortLead":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről...","id":"20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d2a00-073a-4176-92b9-a7aa871f2d17","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","timestamp":"2020. október. 11. 17:49","title":"Megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, Szekszárd tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Dömdödöm, bagoly, tranzit, rosszkedv, vakcinaháború. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacd4e54-66eb-4317-bc8e-5f7ac8f5967f","keywords":null,"link":"/360/20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. október. 11. 20:40","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos hétköznapi fasizmust lát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek harca, írja szerzőnk. Szerinte éppen ettől a szimbolikus nyelvtől kellene szabadulni, éppen a rendszer szimbolikus játszmáit nem szabad újrajátszani. Voltak, akiknek ezt a csapdát az SZFE-demonstrációkon sem sikerült elkerülniük.","shortLead":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek...","id":"20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c4d57-1c02-43d4-b327-ad730a99a70b","keywords":null,"link":"/360/20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Parászka Boróka: Ki lehet-e lépni a Vidnyánszky-mókuskerékből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ütlegelték az új elnökválasztást követelő tüntetőket a rendőrök vasárnap a fehérorosz fővárosban, sajtójelentések szerint több tucatnyit el is hurcoltak közülük.","shortLead":"Ismét ütlegelték az új elnökválasztást követelő tüntetőket a rendőrök vasárnap a fehérorosz fővárosban, sajtójelentések...","id":"20201011_Minszkben_ismet_verik_es_elhurcoljak_a_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee76064-7bd8-45ab-a7c2-98fa91e8bf00","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Minszkben_ismet_verik_es_elhurcoljak_a_tuntetoket","timestamp":"2020. október. 11. 17:14","title":"Minszkben ismét verik és elhurcolják a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]