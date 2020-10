Czeglédy ügyében a Vas Megyei Ügyvédi Kamara döntött, aki most nem praktizálhat. Erről szerdán kapott értesítést.

Nem praktizálhat ügyvédként Czeglédy Csaba, miután szerdán kiderült, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara felfüggesztette tevékenységét. Minderről Czeglédy számolt be a közösségi oldalán.

Czeglédy ügye elég szövevényes. Egy ügyvéd alapból nem praktizálhat, ha vádat emeltek ellene egy büntetőügyben, ezért Czeglédy Csaba sem folytathatta a tevékenységét egészen addig, ameddig az ellene folyó eljárást meg nem szüntették, amikor 2019-ben az európai parlamenti választásokon felkerült a jelöltek listájára a DK színeiben. Czeglédy és védője értelmezése szerint a mentelmi joggal az eljárás megszűnt ellene, így álláspontja szerint az EP-választás után újrainduló perben ismételt vádemelésre lett volna szükség. A Szegedi Törvényszék értelmezése szerint azonban anélkül is folytatható volt az eljárás, ám ekkor még a megyei Ügyvédi Kamara Czeglédy érvelésének adott igazat. Ez változott meg mostanra azzal, hogy felfüggesztették a tevékenységét.

A szombathelyi képviselő nem érti a döntést, ugyanis azt mondja, tavaly óta a perében semmilyen olyan új körülmény nem merült fel, ami ezt indokolja.

Czeglédy Csaba és társai ellen 2019-ben emeltek vádat 6, 2 milliárd forint költségvetési csalás gyanúja miatt. Az eljárás tavaly júniusban indult el az előkészítő ülésekkel, majd néhány tárgyalást még tartottak ez év elején is. Februárban a tárgyalás lefolytatását a Kecskeméti Törvényszékre tették át, mivel a Szegedi Törvényszék összes bírója elfogultságot jelentett be. A járványügyi helyzet miatt csak szeptember végén tartottak újabb tárgyalást, így már Kecskeméten. Itt azért kellett ismét halasztani a pert, mert kiderült, hogy az egyik védő két olyan vádlott védelmét is ellátja, amely érdekellentétet jelent, ugyanis az egyikük vádalkut kötött, tehát elismerte a bűnösségét, míg a másik kitart az ártatlansága mellett.