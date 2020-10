Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bbeadb7-dbbe-4b12-a57d-29be16e3cd8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Elég annyit mondani, hogy a sportág egyetlen háromszoros világbajnoka? Vagy azt, hogy miatta egyszer egy polgárháború is leállt?","shortLead":"Elég annyit mondani, hogy a sportág egyetlen háromszoros világbajnoka? Vagy azt, hogy miatta egyszer egy polgárháború...","id":"20201023_Focirajongok_boruljunk_le_Pele_80_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bbeadb7-dbbe-4b12-a57d-29be16e3cd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7540571-ca20-4b58-9c18-8c2005ae6dde","keywords":null,"link":"/sport/20201023_Focirajongok_boruljunk_le_Pele_80_eves","timestamp":"2020. október. 23. 15:59","title":"Focirajongók, boruljunk le: Pelé 80 éves!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási hibákat, és töredelmesen bevallja: soha nem tette meg és soha nem tenné meg „azt”.","shortLead":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási...","id":"202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def500e5-f267-4456-b46c-66a90fec91c0","keywords":null,"link":"/360/202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","timestamp":"2020. október. 23. 19:00","title":"Csillagporos emlékek, bűnök és vétkek Woody Allen új önéletrajzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozott a kormány.","shortLead":"Határozott a kormány.","id":"20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a284dd-a45d-40e8-88dd-3a6049eed71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","timestamp":"2020. október. 24. 16:58","title":"Újabb 800 millió forint megy a hajdúnánási MotoGP-pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","shortLead":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","id":"20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e05f388-7b8f-4924-b0e8-1f908f8b68c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","timestamp":"2020. október. 23. 12:48","title":"A színművészeti diákjai: Október 23-án ez nemcsak ironikus, de méltatlan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen azon napon, amikor az országban tovább szigorítanak a járványügyi intézkedéseken, bezárnak az éttermek, korlátozzák a kiskorúak kültéri mozgását, betiltják az ötfősnél nagyobb csoportosulásokat.\r

","shortLead":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen...","id":"20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bf2cd8-b98f-406b-8d6d-eb76c1568e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","timestamp":"2020. október. 24. 09:52","title":"Koronavírusos a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly látványvilággal. Utóbbi a képzőművészeket is a zenei irányzat közelébe sodorta. A fiatalok szórakozásának közben szerves részévé vált a kábítószer. BP Underground Elektronikus zene, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly...","id":"20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0f2ba-d5b6-4819-a066-8a793af70aa1","keywords":null,"link":"/360/20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","timestamp":"2020. október. 24. 19:00","title":"Doku360: \"A techno szerintem haladó zenehallgatóknak való\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet a legális terhességmegszakítás lehetősége Lengyelországban.","shortLead":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet...","id":"20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272f6ed-def2-4f8f-9ab6-9b46407bc520","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 22. 20:09","title":"Alkotmányellenessé nyilvánították a beteg magzatok abortuszát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió energiapazarló és 300 ezer komfort nélküli lakás van az országban.","shortLead":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió...","id":"202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc244f3-08fb-4007-9926-085b46c3690b","keywords":null,"link":"/360/202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Nem tud lemondani a kormány arról, hogy a gazdagabbakat támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]