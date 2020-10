Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Portugál Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetettben, és minden idők legeredményesebb F1-es pilótájává vált.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Portugál...","id":"20201025_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05868ea2-29db-493d-9a1d-30a4721348e0","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hamilton","timestamp":"2020. október. 25. 15:56","title":"Történelmi győzelmet aratott Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","shortLead":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","id":"20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636c8756-4a1e-4ed7-beb7-33b97c7c2ad7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 16:21","title":"Jobban sújtja a bevándorlók munkahelyeit a koronavírus, Magyarország viszont a kivételek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerű boltbezárások és az utazási korlátozások a luxuscégek forgalmának sem tettek jót, de az hamar visszapattant a mélypontról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerű boltbezárások és az utazási korlátozások a luxuscégek forgalmának sem tettek...","id":"20201024_Gucci_Hermes_Louis_Vuitton_meglepoen_jol_allnak_a_luxusmarkak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a5ca30-8758-463c-9b1c-14d85f11a174","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_Gucci_Hermes_Louis_Vuitton_meglepoen_jol_allnak_a_luxusmarkak","timestamp":"2020. október. 24. 14:36","title":"Gucci, Hermes, Louis Vuitton: meglepően jól állnak a luxusmárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","shortLead":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","id":"20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7e357-b401-43cf-9f86-1ec132c557f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 24. 20:10","title":"Egy kicsit kevesebb lett a nagyivó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, aki úgy is tagadja, hogy országában jelen lenne a koronavírus, hogy a név nélkül nyilatkozó orvosok szerint a járvány komoly méreteket ölt a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban. Egy szerencsésebb országban ez már a politikai elit számára a vég kezdete lenne, ám Türkmenisztánnak eddig csak halálukig kitartó excentrikus államfők jutottak.","shortLead":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén...","id":"20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c8b280-be88-4d47-8b0f-5d42aa368c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","timestamp":"2020. október. 24. 20:00","title":"Újabb szintet lépett a türkmenisztáni diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozott a kormány.","shortLead":"Határozott a kormány.","id":"20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a284dd-a45d-40e8-88dd-3a6049eed71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","timestamp":"2020. október. 24. 16:58","title":"Újabb 800 millió forint megy a hajdúnánási MotoGP-pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karanténba vonult mindhárom balti ország külügyminisztere és Szvjatlana Cinahouszkaja, a fehérorosz ellenzék vezetője is, miután találkozott Anze Logar szlovén külügyminiszterrel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje. - jelentették szombaton hírügynökségek.","shortLead":"Karanténba vonult mindhárom balti ország külügyminisztere és Szvjatlana Cinahouszkaja, a fehérorosz ellenzék vezetője...","id":"20201024_Harom_kulugyminisztert_es_Cihanouszkajat_is_karantenba_kuldott_egy_fertozott_szloven_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96e83be-6000-4474-9431-409b874bdf00","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Harom_kulugyminisztert_es_Cihanouszkajat_is_karantenba_kuldott_egy_fertozott_szloven_politikus","timestamp":"2020. október. 24. 19:19","title":"Cihanouszkaját és három külügyminisztert is karanténba küldött egy fertőzött szlovén politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","id":"20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb4d77f-c7b5-4648-97ae-852e4f17a6ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","timestamp":"2020. október. 25. 10:35","title":"Pártot alapított Berki Krisztián, indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]