Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"","category":"vilag","description":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","shortLead":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","id":"20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68b037f-a626-415f-a7df-4f26868055bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2020. október. 27. 05:31","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","shortLead":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","id":"20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52e5f44-1de5-4e36-b996-0ca8a760a3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 26. 08:54","title":"Koronavírus: 2316 új fertőzött, 47 halott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az őszi szünetet az első utasítással előrébb hozták, most ráhúznak pár napot. ","shortLead":"Az őszi szünetet az első utasítással előrébb hozták, most ráhúznak pár napot. ","id":"20201025_Meghosszabbitottak_az_oszi_szunetet_a_Szinmuveszetin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1601c3a7-ef4c-4a0a-a901-dd7db7e48f4a","keywords":null,"link":"/kultura/20201025_Meghosszabbitottak_az_oszi_szunetet_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. október. 25. 16:39","title":"Meghosszabbították az őszi szünetet a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","shortLead":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","id":"20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bfba27-aec3-4f5f-8ad6-8c6c07ab6d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. október. 27. 06:41","title":"Magyarországon az új Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","shortLead":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","id":"20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b8766f-ca79-43dd-8e5e-b79ddbbea383","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","timestamp":"2020. október. 25. 12:03","title":"Koronavírusos a polgármester, bezár a balassagyarmati városháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 24 ezret a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Meghaladta a 24 ezret a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","id":"20201026_lakhelyelhagyas_tilalom_szlovenia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11335a9b-4e74-453b-ad41-709c02aac551","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_lakhelyelhagyas_tilalom_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 13:37","title":"Lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","shortLead":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","id":"20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1ab1c-291b-45c3-a93f-5f28dc16f514","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","timestamp":"2020. október. 26. 11:58","title":"Normál utcai gumikon érték el az 532,93 km/h-s sebességrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Portugál Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetettben, és minden idők legeredményesebb F1-es pilótájává vált.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Portugál...","id":"20201025_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05868ea2-29db-493d-9a1d-30a4721348e0","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hamilton","timestamp":"2020. október. 25. 15:56","title":"Történelmi győzelmet aratott Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]