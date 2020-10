Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet támogató dokumentumot semmilyen fórumon nem hirdették meg.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet támogató dokumentumot semmilyen fórumon nem hirdették meg.","id":"20201027_ELTE_oktatok_peticio_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc7ea2-f708-4942-96da-26fdede9365f","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_ELTE_oktatok_peticio_SZFE","timestamp":"2020. október. 27. 11:47","title":"Az ELTE vezetése nem akarta, mégis több százan írták alá az oktatók petícióját az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gazdag országban tehetős szülők gyermekének lenni jó. Ezt a könnyen kitalálható összefüggést igyekeztek számszerűsíteni amerikai kutatók.","shortLead":"Gazdag országban tehetős szülők gyermekének lenni jó. Ezt a könnyen kitalálható összefüggést igyekeztek számszerűsíteni...","id":"202043_diakok_es_gazdagsag_oda_szuletni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddebdd65-d925-450c-b8b1-83364ad67d7b","keywords":null,"link":"/360/202043_diakok_es_gazdagsag_oda_szuletni_kell","timestamp":"2020. október. 26. 10:00","title":"Mikor teljesít jobban egy diák: ha az országa gazdag, vagy ha a családja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok kezdeményezésére aláírta az ENSZ többségével szembeszálló abortuszellenes nyilatkozatot. Miközben Washington kampánycélokra használja fel a témát, az már kevésbé egyértelmű, hogy a Fidesz-kormány mit nyerhet egy ilyen kiállással. Donald Trumpnál viszont szerezhetnek egy jó pontot. ","shortLead":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok...","id":"20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b9cf1-d8c2-4f6c-a341-b6dc86833deb","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","timestamp":"2020. október. 27. 06:30","title":"Szólamnak jó, politikai húzásnak öngól lenne a Fidesztől az abortusz szigorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","shortLead":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","id":"20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bbe9ad-2a5f-4097-a11a-6dafd4b864b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 16:55","title":"Pikó András is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a1cde5-bd14-47f9-9119-e006e411f530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség a vétkes sofőrre, és a vezetéstől is eltiltaná.","shortLead":"Felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség a vétkes sofőrre, és a vezetéstől is eltiltaná.","id":"20201026_buntetofekezes_sofor_kaposvar_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8a1cde5-bd14-47f9-9119-e006e411f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd721c8-9afd-42e0-b5ec-bd71b3d31611","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_buntetofekezes_sofor_kaposvar_vademeles","timestamp":"2020. október. 26. 10:55","title":"Büntetőfékezés miatt borult fel egy autó, vádat emeltek a „leckéztető ellen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgynevezett halojelenség alakult ki a Hold körül hétfő este.","shortLead":"Úgynevezett halojelenség alakult ki a Hold körül hétfő este.","id":"20201027_hold_halojelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d5a343-7b65-4d0c-864b-4f238b481870","keywords":null,"link":"/elet/20201027_hold_halojelenseg","timestamp":"2020. október. 27. 08:15","title":"Másmilyen volt a Hold tegnap éjjel, mint szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","shortLead":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","id":"20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafa8a1-619d-43c9-95a0-4d0ba74f22e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 21:59","title":"Nem tetszik a dunaújvárosi kórház főigazgatójának, hogy néhányan tiltakoznak az új egészségügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]