[{"available":true,"c_guid":"b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","shortLead":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","id":"20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8b6136-13ee-4182-a9c1-f19f0fc3b076","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","timestamp":"2020. október. 27. 21:28","title":"Kinevezték a polgári hírszerzés új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hétfőn még találkozott az azóta koronavírus-fertőzöttként regisztrált Vidnyánszky Attilával.","shortLead":"A kormányfő hétfőn még találkozott az azóta koronavírus-fertőzöttként regisztrált Vidnyánszky Attilával.","id":"20201027_orban_viktor_havasi_bertalan_vidnyanszky_attila_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85661a7-9ff3-49ab-93b9-d887a77f8122","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_viktor_havasi_bertalan_vidnyanszky_attila_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 22:19","title":"Orbán koronavírustesztjéről kérdeztünk, semmitmondó választ kaptunk a sajtófőnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság alakul. Hogy ki lesz benne és hogyan fog működni, azt majd a kormány dönti el.","shortLead":"Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság alakul. Hogy ki lesz benne és hogyan fog működni, azt majd...","id":"20201027_Fenntarthato_Gazdasagfeheredesert_Felelos_Bizottsag_alakul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df08c456-d7d9-4c73-9cd0-217e34e74454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Fenntarthato_Gazdasagfeheredesert_Felelos_Bizottsag_alakul","timestamp":"2020. október. 27. 20:11","title":"Varga Mihály bizottságot alapítana a fenntartható gazdaságfehéredésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","shortLead":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","id":"20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069fcf76-d84e-4edb-8c4d-7b91777a105d","keywords":null,"link":"/sport/20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","timestamp":"2020. október. 27. 21:10","title":"Lemondott a Barcelona elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","shortLead":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","id":"20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1ab1c-291b-45c3-a93f-5f28dc16f514","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","timestamp":"2020. október. 26. 11:58","title":"Normál utcai gumikon érték el az 532,93 km/h-s sebességrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd keresni. De jön három másik mobil is.","shortLead":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd...","id":"20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd91a11-0dfc-4ea3-9920-b383aaaf8271","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","timestamp":"2020. október. 26. 11:03","title":"Új mobilgyártó tör be Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","shortLead":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","id":"20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93bd8e-4e1e-4814-9f1e-5de178edc817","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","timestamp":"2020. október. 27. 19:07","title":"Még mindig nincs magyarázat a namíbiai fókapusztulásra, miközben ezrével számolják az újabb áldozatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik. Az egyiknek viszont aligha örülnének a felhasználók, ha megvalósulna.","shortLead":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik...","id":"20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1d16f-d142-4304-8f96-3a07836bceb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","timestamp":"2020. október. 27. 12:03","title":"Csak ezt ne: beépített reklámok kerülhetnek a Chrome böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]