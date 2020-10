Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan indult oldal segítségével. Mobilon is megy. Remek, retró hangulatú fotókat kreálhatunk vele bármely képünkből.","shortLead":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan...","id":"20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90aee716-8d48-484e-a723-f6f98bc63198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","timestamp":"2020. október. 27. 17:03","title":"Indult egy új oldal, egy kicsit még jobb hely lett tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","shortLead":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","id":"20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a95fed-aa58-4379-8306-c8d8c56d858e","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 26. 17:16","title":"Négy százalék körül van a koronavírusosok száma a leginkább fertőzött szlovák régiókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra is.","shortLead":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra...","id":"20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eecea8e-b6c0-4aac-95d7-75499672b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","timestamp":"2020. október. 26. 17:03","title":"A NASA talált valamit a Holdon, nagy bejelentésre készülnek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók a védekezésre.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók...","id":"20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbe2ea-205e-4f3c-92ef-98d95bca23c9","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 07:21","title":"Nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","shortLead":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","id":"20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5289bc-4169-4ade-9754-53eb2e0ea772","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 26. 17:40","title":"Bekérették a kijevi magyar nagykövetet Szijjártó Facebook-bejegyzése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e887e4-60c3-4864-97e7-31a1a14963bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tulajdonosuk közel két hónapig nem számolt be az állatok haláláról. Boncolás „kegyeleti okokból” nem történt. ","shortLead":"Tulajdonosuk közel két hónapig nem számolt be az állatok haláláról. Boncolás „kegyeleti okokból” nem történt. ","id":"20201027_magyar_nemzeti_cirkusz_elpusztult_elefant_agrarminiszterium_mambo_betty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e887e4-60c3-4864-97e7-31a1a14963bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0ac784-0b53-42fb-b546-65af6712361a","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_magyar_nemzeti_cirkusz_elpusztult_elefant_agrarminiszterium_mambo_betty","timestamp":"2020. október. 27. 18:55","title":"Agrármininsztérium: Szállítással összefüggésbe hozható baleset okozhatta a magyar cirkuszi elefántok halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Enyhe tünetei vannak az 50 éves sportvezetőnek, karanténba vonult.","shortLead":"Enyhe tünetei vannak az 50 éves sportvezetőnek, karanténba vonult.","id":"20201027_koronavirusos_a_fifa_elnoke_gianni_infantino","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c040dac4-9eb2-409e-8e4d-0d42186d41dc","keywords":null,"link":"/sport/20201027_koronavirusos_a_fifa_elnoke_gianni_infantino","timestamp":"2020. október. 27. 20:53","title":"Koronavírusos a FIFA elnöke, Gianni Infantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858f592d-c7b6-4072-bab4-23a149c878ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony konzoljaira régóta nem csak játékgépként lehet tekinteni, és ez alól a heteken belül megjelenő PlayStation 5 sem lesz kivétel.","shortLead":"A Sony konzoljaira régóta nem csak játékgépként lehet tekinteni, és ez alól a heteken belül megjelenő PlayStation 5 sem...","id":"20201026_netflix_spotify_youtube_apple_tv_streaming_szolgaltatasok_playstation_5_ps5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=858f592d-c7b6-4072-bab4-23a149c878ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce6171f-6920-468a-81c7-e77fe4712594","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_netflix_spotify_youtube_apple_tv_streaming_szolgaltatasok_playstation_5_ps5","timestamp":"2020. október. 26. 15:03","title":"Netflix, Spotify és YouTube is lesz az érkező PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]