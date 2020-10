Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","id":"20201026_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f8738-530e-44d6-89ee-b67b8d1a673f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szijjarto","timestamp":"2020. október. 26. 07:54","title":"Nem árulja el a rendőrség Szijjártó helikopterezésének költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra is.","shortLead":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra...","id":"20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eecea8e-b6c0-4aac-95d7-75499672b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","timestamp":"2020. október. 26. 17:03","title":"A NASA talált valamit a Holdon, nagy bejelentésre készülnek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","shortLead":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","id":"20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87b247-e806-42bf-959f-7e81f2a12e31","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 26. 14:44","title":"Kiraboltak egy kerekesszékest Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd keresni. De jön három másik mobil is.","shortLead":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd...","id":"20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd91a11-0dfc-4ea3-9920-b383aaaf8271","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","timestamp":"2020. október. 26. 11:03","title":"Új mobilgyártó tör be Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","shortLead":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","id":"20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f52a05-5c2e-4932-af3a-e6a5324130bf","keywords":null,"link":"/sport/20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","timestamp":"2020. október. 26. 10:26","title":"Ronaldinho is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gazdag országban tehetős szülők gyermekének lenni jó. Ezt a könnyen kitalálható összefüggést igyekeztek számszerűsíteni amerikai kutatók.","shortLead":"Gazdag országban tehetős szülők gyermekének lenni jó. Ezt a könnyen kitalálható összefüggést igyekeztek számszerűsíteni...","id":"202043_diakok_es_gazdagsag_oda_szuletni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddebdd65-d925-450c-b8b1-83364ad67d7b","keywords":null,"link":"/360/202043_diakok_es_gazdagsag_oda_szuletni_kell","timestamp":"2020. október. 26. 10:00","title":"Mikor teljesít jobban egy diák: ha az országa gazdag, vagy ha a családja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e47ab3d-0f9f-48a7-b6c8-9f7db1cb8b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész és felesége láz és súlyosabb tünetek nélkül vészelték át a betegséget.","shortLead":"A zenész és felesége láz és súlyosabb tünetek nélkül vészelték át a betegséget.","id":"20201026_Nagy_Fero_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e47ab3d-0f9f-48a7-b6c8-9f7db1cb8b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07950f-4b3e-4011-b021-3f8f7c3f0c0e","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Nagy_Fero_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 26. 08:08","title":"Nagy Feró is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]