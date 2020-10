Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az 50 legnagyobb bank gyakran támogat környezetszennyező projekteket egy friss kutatás szerint, pedig néhány belső szabállyal könnyedén meg is akadályozhatnák ezt. Persze csak akkor, ha van erre irányuló akarat. \r

","shortLead":"Az 50 legnagyobb bank gyakran támogat környezetszennyező projekteket egy friss kutatás szerint, pedig néhány belső...","id":"20201028_Kutatas_A_nagy_bankok_nagy_kornyezetpusztitast_finansziroznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e01f1-61e4-4492-a9e7-90326abb1c92","keywords":null,"link":"/zhvg/20201028_Kutatas_A_nagy_bankok_nagy_kornyezetpusztitast_finansziroznak","timestamp":"2020. október. 29. 12:14","title":"Kiszámolták, mennyivel járulnak hozzá a bankok az élővilág pusztulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb2d54c-801c-4bf1-9339-cbd44c4179dc","c_author":"Buzinkay György","category":"360","description":"Ma van az őszirózsás forradalom kitörésének napja. A történelmi eseményt a jobboldal gyalázza, a baloldal zavartan hallgat róla. Vélemény.","shortLead":"Ma van az őszirózsás forradalom kitörésének napja. A történelmi eseményt a jobboldal gyalázza, a baloldal zavartan...","id":"20201028_Buzinkay_Gyorgy_Karolyinak_igaza_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb2d54c-801c-4bf1-9339-cbd44c4179dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a990666-5173-4b7b-83fb-8ec54a2e0ff2","keywords":null,"link":"/360/20201028_Buzinkay_Gyorgy_Karolyinak_igaza_volt","timestamp":"2020. október. 28. 12:30","title":"Buzinkay György: Károlyi Mihálynak igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet a területen.","shortLead":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet...","id":"20201028_CISAC_zenei_jogdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db08e676-3c04-488f-ba1a-2774b9541ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_CISAC_zenei_jogdij","timestamp":"2020. október. 28. 16:55","title":"Több milliárd euróval csökkenhetnek a zenei jogdíjak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatósági ár miatt a magánlaboratóriumok szabad kapacitásait sem tudják kihasználni. ","shortLead":"A hatósági ár miatt a magánlaboratóriumok szabad kapacitásait sem tudják kihasználni. ","id":"20201028_NNK_PCR_teszt_laboratorium_kapacitas_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635e479e-2558-4924-a1d3-7e9366897c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_NNK_PCR_teszt_laboratorium_kapacitas_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:36","title":"Bevallotta az NNK, hogy napi 12 ezernél nem tudnak több PCR-tesztet elvégezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","shortLead":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","id":"20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88beb408-35c3-4147-9d36-2039170d0166","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","timestamp":"2020. október. 29. 16:53","title":"A nizzai gyilkost pár napja Olaszországban kiutasították, mégis hagyták megszökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","shortLead":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","id":"20201028_keanu_reeves_matrix_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807ba86b-9b6c-46e2-aec7-cd9df38a19b2","keywords":null,"link":"/elet/20201028_keanu_reeves_matrix_4","timestamp":"2020. október. 28. 09:23","title":"Keanu Reeves levágta a haját a Mátrix 4-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent Gellért Fórum üzemeltetésére, és vajon ki teszi el az ebből származó hasznot. Nehéz meghúzni a határt a vallási tevékenységet megillető titkosság és az üzleti tevékenység között, amelynek alapjait közpénzzel teremtették meg.","shortLead":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent...","id":"20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2787f7c0-0884-4b7b-83dc-201bd298dc8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"Így kell profitot szerezni stadionüzemeltetésből: egyházi pénzzel minden könnyebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]