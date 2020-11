Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5891edc9-b251-4d33-9b10-1fbb5ec1b22a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a jegybank, mind pedig a piaci elemzők egy jelentős része arra buzdítja a lakosságot, hogy fixálják hiteleiket. Ez azt jelenti, hogy ha kölcsönt vesznek fel, azokat keressék, amelyeknek legalább 5-10 évig, vagy akár a futamidő végéig változatlan a kamata, ha pedig meglévő hitelük éven belül átárazódású, azt mihamarabb cseréljék le kiszámíthatóbb kölcsönre. De vajon forintban mérve, hogy járt eddig az, aki korábban felvett változó kamatozású hitelét nem fixesítette? Többet vagy kevesebbet kell fizetnie? Ennek jártak utána a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"Mind a jegybank, mind pedig a piaci elemzők egy jelentős része arra buzdítja a lakosságot, hogy fixálják hiteleiket...","id":"20201110_Fix_vagy_valtozo_kamatozas_megeri_valtani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5891edc9-b251-4d33-9b10-1fbb5ec1b22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f17ff0-4b58-4d19-b7b9-420104701acd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Fix_vagy_valtozo_kamatozas_megeri_valtani","timestamp":"2020. november. 10. 06:05","title":"Lakáshitel: megéri lecserélni a változó kamatot fixre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és Nagy-Britannia vitáiban nem szeretne egyik fél oldalára sem állni, a NATO-ban viszont jobb lehet az együttműködés, ha Európa is így akarja – elemzi a BBC a lehetséges változásokat.","shortLead":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és...","id":"20201109_biden_europa_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff552c-6904-4558-90b7-1199e86ac07e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_biden_europa_elemzes","timestamp":"2020. november. 09. 11:45","title":"Mire számíthat Európa Joe Bidentől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán nem akarja, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék a kifizetést.","shortLead":"Orbán nem akarja, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék a kifizetést.","id":"20201108_Orban_belengette_az_unios_koltsegvetes_vetojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567bd8-77ea-4c69-97a2-f0a0681c5b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Orban_belengette_az_unios_koltsegvetes_vetojat","timestamp":"2020. november. 08. 10:46","title":"Orbán az uniós költségvetés vétójával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A The Sun című brit bulvárlap értesülései szerint néhány hónapon belül lemond tisztségéről az állítólag Parkinson-kórban szenvedő Vlagyimir Putyin orosz államfő. Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő szerint Putyinnak semmi baja és nem mond le idő előtt, az interneten viszont sok olyan videó és nyilatkozat kering, amelyek más képet sugallanak.","shortLead":"A The Sun című brit bulvárlap értesülései szerint néhány hónapon belül lemond tisztségéről az állítólag...","id":"20201108_Moszkvaban_cafoljak_Putyin_kozelgo_lemondasat_de_akadnak_furcsa_jelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05250d-d91c-4a7e-a1bc-15f98b18f8c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Moszkvaban_cafoljak_Putyin_kozelgo_lemondasat_de_akadnak_furcsa_jelek","timestamp":"2020. november. 08. 14:00","title":"Moszkvában cáfolják Putyin közelgő lemondását, de akadnak furcsa jelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","shortLead":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","id":"20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4c46-19e8-4fb1-8fa8-07fa4c4ffff0","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","timestamp":"2020. november. 08. 21:49","title":"Curtis ismét fellépett a Sztárban sztár színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azon a napon, amikor kiderült, hogy Donald Trump elvesztette a választást, ügyvédje és kampánystábjának tagja, Rudy Giuliani szokatlan helyszínen tartott \"nagy sajtótájékoztatót\". Egyes vélekedések szerint a Four Seasonsbe szerették volna megszervezni az eseményt, de összekeverték a hotellánc nevét egy kertépítő céggel. ","shortLead":"Azon a napon, amikor kiderült, hogy Donald Trump elvesztette a választást, ügyvédje és kampánystábjának tagja, Rudy...","id":"20201108_Egy_kulvarosi_parkoloban_autoszerelo_muhelyek_es_szexshop_kozeleben_tartott_Trump_ugyvedje_sajtotajekoztatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460afced-6fe7-4826-b526-dc7d618fd7d6","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Egy_kulvarosi_parkoloban_autoszerelo_muhelyek_es_szexshop_kozeleben_tartott_Trump_ugyvedje_sajtotajekoztatot","timestamp":"2020. november. 08. 14:15","title":"Egy külvárosi parkolóban, autószerelő műhelyek és szexshop közelében tartott Trump ügyvédje sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a772a459-6aea-4aa5-a204-fdcf1e6b2192","c_author":"HVG","category":"360","description":"Barta-Eke Gyula Palkovics László miniszter egyik kedvenc projektjében vesz részt vezetői poszton.","shortLead":"Barta-Eke Gyula Palkovics László miniszter egyik kedvenc projektjében vesz részt vezetői poszton.","id":"202045_autoipari_probapalya_levitezlett_kancellar_pozicioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a772a459-6aea-4aa5-a204-fdcf1e6b2192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e88f84-b4be-40f1-9a73-e8c4171de41a","keywords":null,"link":"/360/202045_autoipari_probapalya_levitezlett_kancellar_pozicioban","timestamp":"2020. november. 08. 13:45","title":"Tesztpályára küldik a szexista kiszólásáról hírhedt exkancellárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","shortLead":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","id":"20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee033647-f227-4c26-a335-21a607dcf559","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek_","timestamp":"2020. november. 08. 08:52","title":"Az iraki és az izraeli elnök is gratulált Joe Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]