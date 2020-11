Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csatornafejlesztési projektjek reklámjainál volt korlátozott a verseny az OLAF szerint.","shortLead":"Csatornafejlesztési projektjek reklámjainál volt korlátozott a verseny az OLAF szerint.","id":"20201111_szabalytalansag_olaf_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb9dc5-6367-4c54-aa84-f4f054c9fb12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_szabalytalansag_olaf_palyazat","timestamp":"2020. november. 11. 08:34","title":"Direkt36: Egy MSZP-s politikus és fideszes körökben mozgó társa üzleteiben talált az EU szabálytalanságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A talán legnépszerűbb videostreaming szolgáltatás még azt a gondot is levenné a (francia) felhasználók válláról, hogy azon gondolkozzanak, mit is nézzenek aznap este.","shortLead":"A talán legnépszerűbb videostreaming szolgáltatás még azt a gondot is levenné a (francia) felhasználók válláról...","id":"20201111_netflix_elo_televizios_musor_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc07e7e-b7f8-4d5d-aa11-fc0d3320a5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_netflix_elo_televizios_musor_franciaorszag","timestamp":"2020. november. 11. 12:03","title":"Furcsa újítással kísérletezik a Netflix: olyan, mint a klasszikus tévézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2f9822-441a-4f9a-a15a-04cd969876dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Domagoj Vidáról már az elutazása előtt megírták, hogy koronavírusos lehet, valamiért mégis pályára lépett szerda este.","shortLead":"Domagoj Vidáról már az elutazása előtt megírták, hogy koronavírusos lehet, valamiért mégis pályára lépett szerda este.","id":"20201112_domagoj_vida_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2f9822-441a-4f9a-a15a-04cd969876dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2708c11-ca2a-4667-ba07-e53072504ae6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_domagoj_vida_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Félidőben cserélték le a horvát válogatott csapatkapitányát, miután kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9548e03-7c18-43df-8cfc-1a60b4c67b26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jegy- és bérletpénztárainak nyitvatartása is változik.","shortLead":"A jegy- és bérletpénztárainak nyitvatartása is változik.","id":"20201111_ejszakai_menetrend_bkk_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9548e03-7c18-43df-8cfc-1a60b4c67b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e25423-e549-4b8a-83d5-c5cbc1e4635d","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_ejszakai_menetrend_bkk_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. november. 11. 21:20","title":"BKK: Péntektől módosul az éjszakai menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat ki 90 napon belül.","shortLead":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat...","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a5ceae-d013-4da7-b8ab-d06d9712fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","timestamp":"2020. november. 10. 16:14","title":"Szorongás, depresszió, álmatlanság – a Covid-19-ből felgyógyultak ötöde ilyet is tapasztal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépeket kezelni tudók egy részét Győrbe irányították át.\r

","shortLead":"A gépeket kezelni tudók egy részét Győrbe irányították át.\r

","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_szombathely_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfbb809-94ac-40ff-bf25-0dbe8cef8832","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_szombathely_lelegeztetogep","timestamp":"2020. november. 10. 17:24","title":"Polgármester: Kevés a szakember, nem tudnak minden lélegeztetőgépet működtetni a szombathelyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos értékhatár fölött.","shortLead":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos...","id":"20201111_spar_jarvany_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cd788f-e1b7-46e1-8769-7fc7e2bc1cac","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_spar_jarvany_szigoritas","timestamp":"2020. november. 11. 13:21","title":"A Spar válasza is megérkezett a járványügyi szigorításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","shortLead":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","id":"20201110_abony_falfirka_blm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978f0c01-57f8-440d-96c7-b4c2929349bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_abony_falfirka_blm","timestamp":"2020. november. 10. 16:05","title":"Rasszista üzenetet akartak felfújni egy abonyi falra, de az angol nyelv belezavart a tervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]