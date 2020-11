Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","shortLead":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","id":"20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a40bc-acf2-4b29-89ef-ad88ed18c5b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","timestamp":"2020. november. 13. 17:35","title":"Újra megpróbálják leforgatni az új Jóbarátok epizódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon az aktív fertőzöttek száma átlépte a százezret.","shortLead":"Magyarországon az aktív fertőzöttek száma átlépte a százezret.","id":"20201114_107_koronavirusfertozott_halt_meg_4836_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c94c33-5369-4e6b-8d95-f907ea6c1555","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_107_koronavirusfertozott_halt_meg_4836_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2020. november. 14. 09:23","title":"107 koronavírus-fertőzött halt meg, 4836 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát, mint Orbán vagy Morawiecki, írja a New York Times szerzője. ","shortLead":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát...","id":"20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac536cc-08df-4cf4-b634-f9088901cfee","keywords":null,"link":"/360/20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:00","title":"New York Times: Trump lépései meghatározzák a demokrácia jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi helyzetre való tekintettel küldi a kormány a gépeket.

","shortLead":"A nemzetközi helyzetre való tekintettel küldi a kormány a gépeket.

","id":"20201114_Otven_lelegeztetogepet_ajandekoz_Magyarorszag_Ukrajnanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b604126-8ace-4e7c-aed3-535f2161e1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Otven_lelegeztetogepet_ajandekoz_Magyarorszag_Ukrajnanak","timestamp":"2020. november. 14. 12:46","title":"Ötven lélegeztetőgépet ajándékoz Magyarország Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63294772-0973-4596-9226-2275fb27d13c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Hiába a majdnem két héttel korábban beköszöntő szigor, nyugati szomszédunknál még egyáltalán nem váltottak megnyugtatóra a fertőzési adatok. A túlélési esélyeink viszont sokkal nagyobbak lennének az osztrák kórházakban. A két adat együtt sötét magyar decembert jósol. ","shortLead":"Hiába a majdnem két héttel korábban beköszöntő szigor, nyugati szomszédunknál még egyáltalán nem váltottak...","id":"20201113_Ha_Ausztria_a_labor_akkor_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63294772-0973-4596-9226-2275fb27d13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6995eaeb-831f-46bc-985e-8861fb9d9ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Ha_Ausztria_a_labor_akkor_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2020. november. 13. 18:05","title":"Ha Ausztria a labor, akkor kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Egyesült Államok irányváltása példát is mutathat olyan országoknak, amelyek eddig haboztak zöld fordulatot venni. Azt is pontosan kiszámolták, hogy az aktív klímavédelmet ígérő Joe Biden elnökké válásával mennyivel lassul a Föld átlaghőmérsékletének az emelkedése. ","shortLead":"Az Egyesült Államok irányváltása példát is mutathat olyan országoknak, amelyek eddig haboztak zöld fordulatot venni...","id":"20201114_Biden_elnoksege_attorest_hozhat_a_klimavedelemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1680f1-08ed-4fb3-97b9-99ae104cb3f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201114_Biden_elnoksege_attorest_hozhat_a_klimavedelemben","timestamp":"2020. november. 14. 17:00","title":"Joe Biden elnöksége áttörést hozhat a klímavédelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban 11 millióhoz közelít a diagnosztizált fertőzöttek száma. Néhány állam szigorítással próbálkozik, az elnök azonban nem akar lezárást.","shortLead":"Az országban 11 millióhoz közelít a diagnosztizált fertőzöttek száma. Néhány állam szigorítással próbálkozik, az elnök...","id":"20201114_Egy_nap_alatt_170_ezer_uj_fertozottet_talaltak_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77ecc8c-60c1-4010-abd5-4bc8e7bdfd85","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Egy_nap_alatt_170_ezer_uj_fertozottet_talaltak_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. november. 14. 09:18","title":"Egy nap alatt 170 ezer új fertőzöttet találtak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig kezelték koronavírussal.","shortLead":"Két hétig kezelték koronavírussal.","id":"20201115_Piko_Andras_hazamehet_a_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df480245-6a3d-46e4-9fce-c14c9417a285","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Piko_Andras_hazamehet_a_korhazbol","timestamp":"2020. november. 15. 12:46","title":"Pikó András hazamehet a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]