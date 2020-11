Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örökre szóló barátság, partnerség és szövetség köti össze az Egyesült Királyságot és Németországot - jelentette ki vasárnap a német szövetségi parlamentben (Bundestag) Károly walesi herceg.","shortLead":"Örökre szóló barátság, partnerség és szövetség köti össze az Egyesült Királyságot és Németországot - jelentette ki...","id":"20201115_Karoly_herceg_az_Egyesult_Kiralysag_es_Nemetorszag_orok_szovetseget_meltatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31022ea-6b4a-421f-ba8f-911d26187db9","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Karoly_herceg_az_Egyesult_Kiralysag_es_Nemetorszag_orok_szovetseget_meltatta","timestamp":"2020. november. 15. 21:24","title":"Károly herceg az Egyesült Királyság és Németország örök szövetségét méltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország katasztrófavédelmének vasárnapi jelentése szerint.","shortLead":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország...","id":"20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da0fed-0e85-43a6-86ea-93e83763fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","timestamp":"2020. november. 15. 09:55","title":"Tovább nőtt a halálos áldozatok száma a Fülöp-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be azt is, hogy újabb adag koronavírus elleni gyógyszer érkezett Magyarországra, ezúttal Japánból.","shortLead":"A külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be azt is, hogy újabb adag koronavírus elleni gyógyszer érkezett...","id":"20201114_Szijjarto_Peter_Eleg_rendesen_megrangatott_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1ce53c-4fce-4d2a-82e6-62f24eca9046","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Szijjarto_Peter_Eleg_rendesen_megrangatott_a_virus","timestamp":"2020. november. 14. 17:00","title":"Szijjártó Péter: \"Elég rendesen megrángatott a vírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyosabb fertőzés.","shortLead":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul...","id":"20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aff4ca-b42b-4177-97fa-96060f1a5009","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 09:03","title":"Kutatóorvosok üzenik: ha jót akar magának, szedjen D-vitamint a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","shortLead":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","id":"20201116_eso_kod_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9988dae1-b308-4338-98f7-1373a4d83ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_eso_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 16. 07:29","title":"Szintet lép a november, szinte az egész országban esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Áprilisban és májusban is előfordult, hogy az észak-koreai vezető hetekig nem lehetett látni nyilvános eseményen.","shortLead":"Áprilisban és májusban is előfordult, hogy az észak-koreai vezető hetekig nem lehetett látni nyilvános eseményen.","id":"20201116_kim_dzsong_un_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96f54e5-9c40-41b1-a0ef-77152012889d","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_kim_dzsong_un_eszak_korea","timestamp":"2020. november. 16. 05:05","title":"Huszonöt nap után előkerült Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is kihagyhatatlanok az állatok. Erre négy emlősfajt találtak a legalkalmasabbnak.","shortLead":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is...","id":"202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344ccfb-c48b-44af-8bc1-6c5574424f83","keywords":null,"link":"/360/202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","timestamp":"2020. november. 15. 11:00","title":"Koronavírus-vakcina: ennek a négy állatfajnak köszönhetjük, hogy van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e9f41-a33d-46e3-a5f4-112baed4a5e8","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Dacolva a koronavírus-járvánnyal, új filmmel jelentkezett nemrég Pedro Almodóvar spanyol rendező, aki ezúttal Jean Cocteau 1930-as monodrámáját filmesítette meg. ","shortLead":"Dacolva a koronavírus-járvánnyal, új filmmel jelentkezett nemrég Pedro Almodóvar spanyol rendező, aki ezúttal Jean...","id":"202046__uj_almodovarfilm__fel_ora_melodrama__divathaz_avasznon__rovid_idegosszeomlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49e9f41-a33d-46e3-a5f4-112baed4a5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd653cd-40ef-4df7-9275-5554548dad7b","keywords":null,"link":"/360/202046__uj_almodovarfilm__fel_ora_melodrama__divathaz_avasznon__rovid_idegosszeomlas","timestamp":"2020. november. 14. 17:00","title":"A járvány alatt is összehozott fél órányi telefonos melodrámát a spanyol rendezőzseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]