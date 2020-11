Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","shortLead":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","id":"20201116_eso_kod_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9988dae1-b308-4338-98f7-1373a4d83ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_eso_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 16. 07:29","title":"Szintet lép a november, szinte az egész országban esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusi óta ez volt a második ilyen emberes missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) tartanak, 27 órát repülnek.","shortLead":"A májusi óta ez volt a második ilyen emberes missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi...","id":"20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6717341-07bc-4a5b-9ed3-250477da7b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. november. 16. 05:25","title":"Sikeres volt az újabb Crew Dragon űrhajó indulása, amiben most négy asztronauta utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de ez a helyzet – mondta John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a Klubrádiónak adott interjúban, ahol arról is beszélt, hogy a republikánus politikus vereségét a koronavírus-járvány elrontott kezelése okozta, és arról is, hogy hiába jó Orbán és Trump kapcsolata, vannak fenntartásaik.","shortLead":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de...","id":"20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295d78e-3fdf-473b-95d6-f8f5db4d900f","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2020. november. 14. 16:47","title":"Trump volt tanácsadója: Komoly aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő javaslatok is szóba jöhetnek. A BKIK-nak két forgatókönyve is van, ebből egyet továbbítanak majd Parragh Lászlónak.","shortLead":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő...","id":"20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a26759-d694-4069-847d-ddd84fd99aec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","timestamp":"2020. november. 14. 14:00","title":"A budapesti iparkamara már dolgozik azon, hogyan lehetne az iparűzési adót csökkenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia miatt csökkent az ATM-ek forgalma a készpénzkifizetési oldalon, miközben a bankkártyás vásárlások száma és értéke folyamatosan emelkedik.","shortLead":"A pandémia miatt csökkent az ATM-ek forgalma a készpénzkifizetési oldalon, miközben a bankkártyás vásárlások száma és...","id":"20201114_Van_olyan_terulet_ahol_jol_jott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30be0c78-86c1-4f78-ac7d-da7ec3ecf78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Van_olyan_terulet_ahol_jol_jott_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 14. 15:33","title":"Van olyan szektor, ami jól jött ki a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta az egészségügy teljesítőképességéről a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.","shortLead":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta...","id":"20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d21e0-87a1-4852-b588-32a89d8d7ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","timestamp":"2020. november. 15. 10:13","title":"Merkely: újabb nagy koronavírus-felmérés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","shortLead":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","id":"20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040dda0f-6c50-494a-a937-f96a13bdc3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","timestamp":"2020. november. 15. 15:47","title":"Több mint félmilliárdért kelt el egy postagalamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e3ddfc-b647-41d2-ad88-0caaec330e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","timestamp":"2020. november. 15. 12:03","title":"Ez történt: Beindította a mémgyárat a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]