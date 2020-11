Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy magas rangú uniós diplomata megerősítette az EUrológusnak, hogy a hétfő délutáni uniós nagyköveti tanácskozáson a teljes, költségvetéssel kapcsolatos csomagot napirendre tűzik és szavazásra bocsátják. Vagyis a tagállamoknak állást kell foglalniuk a következő hétéves költségvetés, a helyreállítási alaphoz szükséges saját források rendszere és a jogállamisági mechanizmus ügyében is.","shortLead":"Egy magas rangú uniós diplomata megerősítette az EUrológusnak, hogy a hétfő délutáni uniós nagyköveti tanácskozáson...","id":"20201116_Uton_a_valsagba_dolgoznak_a_Bterven_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bd995-f143-40a9-9d90-08a01b964e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Uton_a_valsagba_dolgoznak_a_Bterven_Brusszelben","timestamp":"2020. november. 16. 13:15","title":"Úton a válságba: dolgoznak a B-terven Brüsszelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","shortLead":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","id":"20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014f339-0967-4cfd-a705-6aa41fd6277b","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és csoportok gyorsan változó viszonyai adták ki a forradalom eseményeit, melynek középpontjában sok esetben konszolidálatlan, nehéz sorsú emberek álltak. Kritika.","shortLead":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és...","id":"20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dfae67-2acb-4a07-92c1-00012df64508","keywords":null,"link":"/360/20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","timestamp":"2020. november. 16. 16:00","title":"A legenda helyett a valóságot mutatja be 56-ról Eörsi László új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3e5a8-56e0-419e-981c-968c0b7a90f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az innovációs minisztérium államtitkára egy külföldi építőipari cégnek, miközben Karácsony Gergelynek is üzent a Lánchíd ügyében.","shortLead":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az innovációs minisztérium államtitkára egy külföldi...","id":"202046__budapesti_hidak__kormanyzati_fenyegetesek__kozbeszerzes__hidemberkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f3e5a8-56e0-419e-981c-968c0b7a90f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e54ed-131c-4f27-b713-6d6f5241363b","keywords":null,"link":"/360/202046__budapesti_hidak__kormanyzati_fenyegetesek__kozbeszerzes__hidemberkedes","timestamp":"2020. november. 15. 08:15","title":"Karácsony kutyaszorítóban: oligarchának kell adni a Lánchíd-tendert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6326b541-7489-463a-b042-623c630d3f8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi ellátás is \"rendkívül korlátozott\".","shortLead":"A sürgősségi ellátás is \"rendkívül korlátozott\".","id":"20201115_Nem_fogad_gyerekeket_a_mosonmagyarovari_korhaz_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6326b541-7489-463a-b042-623c630d3f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afa91ea-1343-48eb-8f03-220f14343b30","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Nem_fogad_gyerekeket_a_mosonmagyarovari_korhaz_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. november. 15. 10:58","title":"Nem fogad gyerekeket a mosonmagyaróvári kórház a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig kezelték koronavírussal.","shortLead":"Két hétig kezelték koronavírussal.","id":"20201115_Piko_Andras_hazamehet_a_korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df480245-6a3d-46e4-9fce-c14c9417a285","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Piko_Andras_hazamehet_a_korhazbol","timestamp":"2020. november. 15. 12:46","title":"Pikó András hazamehet a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4168707-2787-4f18-9404-b8ef0b757c47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milánói rákkutató intézet kutatása szerint már 2019 nyarán voltak koronavírusos betegek az országban. Kemenesi Gábor víruskutató szerint azonban ez nem nagyon valószínű.","shortLead":"A milánói rákkutató intézet kutatása szerint már 2019 nyarán voltak koronavírusos betegek az országban. Kemenesi Gábor...","id":"20201115_Mar_tavaly_nyaron_Olaszorszagban_keringhetett_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4168707-2787-4f18-9404-b8ef0b757c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb16c90-ef9b-46f0-a056-7edeeaa51f28","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Mar_tavaly_nyaron_Olaszorszagban_keringhetett_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 17:22","title":"Egy kutatás szerint már tavaly nyáron Olaszországban keringhetett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","shortLead":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","id":"20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adab2b4-71aa-403e-9250-e18c439ceed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 16. 09:28","title":"Úgy tűnik, a veszélyhelyzet ellenére sem függesztik fel a kikapcsolásokat az energiaszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]