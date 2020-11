Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab42291-681e-4962-a67c-fa19cc738de5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizsgálatban szereplő összes gyerekszobába szánt készüléket veszélyesnek találták a szakemberek.","shortLead":"A vizsgálatban szereplő összes gyerekszobába szánt készüléket veszélyesnek találták a szakemberek.","id":"20201117_aramutes_egesi_serules_lampa_parasito_itm_laboratorium_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab42291-681e-4962-a67c-fa19cc738de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41406188-7f3b-4633-9498-0cdd383b8c5f","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_aramutes_egesi_serules_lampa_parasito_itm_laboratorium_fogyasztovedelem","timestamp":"2020. november. 17. 09:47","title":"Áramütés, égési, szúrási sérülés – megbuktak a gyerekeknek szánt termékek az ITM vizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c848cb-afaf-4a3b-9875-2c0f81181ec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fém- helyett szövettetővel és a korábbinál nagyobb csomagtartóval támad az újdonság. ","shortLead":"Fém- helyett szövettetővel és a korábbinál nagyobb csomagtartóval támad az újdonság. ","id":"20201117_magyarorszagon_a_teljesen_uj_bmw_4_cabrio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c848cb-afaf-4a3b-9875-2c0f81181ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ae834-c3a5-453e-982c-ea2a98fab836","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_magyarorszagon_a_teljesen_uj_bmw_4_cabrio","timestamp":"2020. november. 17. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új BMW 4 Cabrio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hónap múlva már csak 2500-2500 amerikai katona állomásozhat a két országban.","shortLead":"Két hónap múlva már csak 2500-2500 amerikai katona állomásozhat a két országban.","id":"20201117_Donald_Trump_csapatkivonas_Afganisztan_Irak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c78c86-7065-4351-8dc5-39d81e8ddfa0","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_Donald_Trump_csapatkivonas_Afganisztan_Irak","timestamp":"2020. november. 17. 20:47","title":"Donald Trump csapatkivonást rendelt el Afganisztánból és Irakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tranzakció után a Honorra elvileg már nem vonatkoznak a Huawei ellen meghozott amerikai szankciók.","shortLead":"A tranzakció után a Honorra elvileg már nem vonatkoznak a Huawei ellen meghozott amerikai szankciók.","id":"20201117_huawei_honor_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbebca3-6983-4ee1-87bb-9b7c2bb1be51","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_huawei_honor_eladas","timestamp":"2020. november. 17. 06:25","title":"Eladta a Huawei a Honort, hogy megmentse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","shortLead":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","id":"20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad9788-8b87-40ea-a12e-a906da97b58e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","timestamp":"2020. november. 18. 11:43","title":"Alig két hét alatt 56 szociális otthonban jelent meg a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be az óvintézkedéseket.\r

","shortLead":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a95fcb1-884e-444f-8d8b-b4c96979cfdc","keywords":null,"link":"/elet/20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 17. 10:22","title":"Megfertőződött korábbi vírustagadó: Fáj minden porcikám, hat nap után tudtam kicsoszogni a zuhanyozóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.","shortLead":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik...","id":"20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e34bf2-57b8-4472-a4b6-4611f3d1a108","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 10:34","title":"Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt állítottak fel a mentőszolgálatnál. Az orvosigazgató levele szerint már csak \"komolyabb szervezéssel\" tudják a megfelelő szintű mentőegységet időben elindítani. ","shortLead":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt...","id":"20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e229afe-2e8b-4017-ac8b-edda0a47b681","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","timestamp":"2020. november. 17. 14:48","title":"Már csak komoly szervezéssel tudnak mentőautót küldeni a sürgős esetekhez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]