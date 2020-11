Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","shortLead":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","id":"20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f21d8d8-4bde-4d64-b3da-2a829bb04c64","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. november. 18. 08:01","title":"Blikk: Fél fizetést kaptak csak a járványkórházba átvezényelt egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","shortLead":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","id":"20201118_folyoirat_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a65233-0864-4e83-80fe-24f74f7fc28d","keywords":null,"link":"/kultura/20201118_folyoirat_tamogatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Százmilliókat kapnak a folyóiratok az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","shortLead":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","id":"20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3bcdf-75a9-46e4-84e5-18182f390e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","timestamp":"2020. november. 18. 05:49","title":"Komárom és Komarno közt jár majd az első elektromos Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már a közeljövőben is eddiginél pusztítóbb influenza- és RSV-járványok várhatók.","shortLead":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470fb3d-ec1e-4a9b-a7ba-53f21c1e8881","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","timestamp":"2020. november. 17. 09:03","title":"Víruskutatók: még nagyobb légúti járványok követhetik a koronavírus-pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Michael Roth szerint az a cél, hogy a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó csomagot minél hamarabb elfogadja az Európai Unió.","shortLead":"Michael Roth szerint az a cél, hogy a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó csomagot minél hamarabb...","id":"20201117_veto_Europai_Unio_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ebd9b-4090-4b5e-875e-76b123a178e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_veto_Europai_Unio_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 17. 18:25","title":"Német államminiszter: Ez nem a vétók ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a magyar, a külföldi beszerzők is a legkülönbözőbb árakon adták el az azonos típusú lélegeztetőgépeket a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (KKM) – derül ki abból a dokumentumcsomagból, amelyet a hvg.hu kapott meg a KKM-től. A beszerzésekben nemcsak ez a közös, az is, hogy ugyanannyira átláthatatlanok. Van olyan cég, amelynél majdnem 180 milliárd forintot költött el a KKM, de továbbra sem tudni, pontosan mire, több társaság egyes szerződéseihez pedig olvashatatlan mellékleteket küldött lapunknak a minisztérium. ","shortLead":"Nemcsak a magyar, a külföldi beszerzők is a legkülönbözőbb árakon adták el az azonos típusú lélegeztetőgépeket...","id":"20201117_lelegeztetogep_szerzodes_kkm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9863a40f-db77-4f2b-a621-b29b3609506a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_lelegeztetogep_szerzodes_kkm","timestamp":"2020. november. 17. 11:00","title":"Annál is több lélegeztetőgépre szerződött a külügy, mint amennyiről tudni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","shortLead":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","id":"20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96722181-d330-4e08-b698-8e78fa180433","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:59","title":"Böjte Csabát is megfertőzte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli vásárlókra: vegyék fel a koronavírus terjedését hatékonyan akadályozó eszközt.","shortLead":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli...","id":"20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae185522-2382-41da-99fd-f96d7991562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 13:03","title":"Egy japán boltban robot szól rá az arcmaszk nélkül vásárlókra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]