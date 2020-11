Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni...","id":"20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379a2bc0-3b05-4852-91a9-46c6b6e921e5","keywords":null,"link":"/360/20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","timestamp":"2020. november. 18. 08:04","title":"Radar360: Teljesítőképessége határán a mentőszolgálat, zsebébe nyúlt a leggazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kutatóintézet arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába lenne karbonsemleges az Európai Unió, összességében csak kiszervezik a határokon túlra a szennyezést és a kibocsátást.","shortLead":"Egy kutatóintézet arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába lenne karbonsemleges az Európai Unió, összességében csak...","id":"20201117_Nemet_kutatok_szerint_visszauthet_az_europai_zold_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcc55bc-0f58-4c4d-97d2-5af41b18997b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Nemet_kutatok_szerint_visszauthet_az_europai_zold_megallapodas","timestamp":"2020. november. 18. 10:11","title":" Az EU a zöld megállapodással csak kiszervezi a környezetszennyező tevékenységeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes, termékeny vita és a köpködés, a zaklatás, a másik ember szándékos sértegetése és megalázása” – írja a pszichológus az ártó kommentelésről Ki vagy te, az elvárások szorításában? című, nemrég megjelent könyvében. ","shortLead":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes...","id":"20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3172cc8-6620-467c-8bfb-805f15d97ca4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","timestamp":"2020. november. 18. 12:30","title":"Almási Kitti: Elvárják, hogy álljuk az ütéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmét Donald Trump amerikai elnök, aki a vesztes bélyege ellen folytat szélmalomharcot.","shortLead":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata...","id":"20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6767d-715f-4cd9-affb-9125d212e99f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","timestamp":"2020. november. 18. 13:00","title":"Trump a demokráciát is megroppantaná, csak maradhasson a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint nem, vagy csak alig működik.","shortLead":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint...","id":"20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f81fe1d-1266-4ce2-88e5-515c6855336d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","timestamp":"2020. november. 19. 10:38","title":"Baj van a Twitter Snapchatről másolt funkciójával, lelassítják a kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Izland elleni meccs hősét nagyon kapósnak tartja Lothar Matthäus.","shortLead":"Az Izland elleni meccs hősét nagyon kapósnak tartja Lothar Matthäus.","id":"20201117_szoboszlai_dominik_arsenal_bayern_munchen_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36e2d03-9ee6-465c-a9a2-20451b9227ab","keywords":null,"link":"/sport/20201117_szoboszlai_dominik_arsenal_bayern_munchen_atigazolas","timestamp":"2020. november. 17. 15:15","title":"A Bayern München is érdeklődik Szoboszlaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","shortLead":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","id":"202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107a757c-1ec3-4ced-bb82-7be261e6e7b7","keywords":null,"link":"/360/202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","timestamp":"2020. november. 19. 12:00","title":"A Mészáros-birodalom új palotacége is Mészáros palotájába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","shortLead":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","id":"20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f8a65-52d8-4cd1-8572-d157eb1ea3d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","timestamp":"2020. november. 18. 12:16","title":"A fagyos sárban tartotta 34 kutyáját, külföldiek buktatták le az állatkínzó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]