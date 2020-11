Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201122_koronavirus_dvitamin_discovery_csatornak_videojatekozas_turbado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2e1722-917f-47e5-afb3-1ddb04902c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_koronavirus_dvitamin_discovery_csatornak_videojatekozas_turbado","timestamp":"2020. november. 22. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy mennyire fontos a D-vitamin koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud a levegőben lenni, de közben még a környezetet sem szennyezi.","shortLead":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud...","id":"20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b5612-5610-4a0d-96f4-9a766f7f7f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","timestamp":"2020. november. 23. 09:33","title":"Egyhuzamban 3,5 órán át képes repülni az új holland drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják, hogy ez alatt a rövid idő alatt sok utódot nemzenek – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják...","id":"20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3064c2-53d9-49dd-af9d-297bdb8f55fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 15:03","title":"Megvizsgáltak 1240 állatfajt: a vándorlók gyorsabban élnek és fiatalabban halnak, mint az \"otthonülők\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9c91d-753e-4183-83b9-5b71c5b24bea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mautner Zsófia a Babkában lett tulajdonos.","shortLead":"Mautner Zsófia a Babkában lett tulajdonos.","id":"202047_babka_budapest_gasztrobloggerrelerosit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9c91d-753e-4183-83b9-5b71c5b24bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43287244-a39f-415e-a8da-3590b16d9205","keywords":null,"link":"/360/202047_babka_budapest_gasztrobloggerrelerosit","timestamp":"2020. november. 23. 12:00","title":"Sztár gasztrobloggerrel erősít Újlipótváros jellegzetes étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak a találgatások, hogy nemes címet kap. ","shortLead":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak...","id":"20201122_Sir_Lewis_Hamilton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99134e6-8176-45e3-99be-93d06d480bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Sir_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. november. 22. 08:51","title":"Lovagi címet kaphat Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi monarchiából álló Egyesült Arab Emírségek leggazdagabb tagjának, Abu-Dhabinak a trónörököse, az államszövetség de facto uralkodója. ","shortLead":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi...","id":"202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587fe00-e0d4-490a-88e6-21541ce4c93b","keywords":null,"link":"/360/202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","timestamp":"2020. november. 22. 16:30","title":"A Közel-Kelet Metternichje, aki kézbe vette a térség sorsát: ő Abu-Dhabi trónörököse ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

\r

","shortLead":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb...","id":"20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e75afa-0564-49e5-9869-8a0bb551ea4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","timestamp":"2020. november. 21. 17:35","title":"„Nem tudom a neved” – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]