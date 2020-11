Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Másfél milliárd forintért alakított ki a kormány egy kríziskezelő hírszerzési központot, amelyet az Információs Hivatalt is irányító Szijjártó Péter miniszter adott át. Létjogosultságát részben a megszaporodó kibertámadásokkal indokolták. Bár ez alapján úgy tűnhet, hogy a nemzetközi trendekkel mozog együtt a kormányzat, a hazai titkosszolgálatokat – a katonait kivéve – még mindig a régi idők iskolája, a széttagoltság jellemzi. A hazai titkosszolgálatok – menesztésekkel, politikai játszmákkal tarkított – elmúlt tíz évét elemeztük. Orbán titkos szolgái: intrikák és botrányok
2020. november. 24. 15:00

A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait, hogy kiderüljön, azok szigorítás, enyhítés, vagy a már bevezetett intézkedések fenntartása felé vihetik-e a kormányt. A kormány ma dönt, megnéztük, mire számíthatunk a járványadatok alapján
Kövér Lászlónak lesz igaza?
2020. november. 25. 06:30 Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában már óriási üzlet épül a hírességek személyre szóló üzeneteire, és a modell Európában is működni látszik. Celeb küldi szívnek szívesen – Európát is meghódítja a legújabb startup-őrület
2020. november. 24. 16:00

Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.

Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel
2020. november. 23. 20:03

A szarvasbikát még mindig keresi a cseh rendőrség.

Szarvas vitte el egy vadász puskáját Csehországban
2020. november. 25. 05:35

6,4 százalékos recessziót vár erre az évre a kormány – árulta el a pénzügyminiszter.

Varga Mihály: Jövő májustól lehet gyorsabban feloldani a korlátozásokat
2020. november. 25. 10:39

Egy győri egyetemista Magyarországon először továbbított nagyfelbontású röntgenfelvételt 5G-hálózaton keresztül. Az ehhez mobilszolgáltatást nyújtó Vodafone szerint az egészségügyi innováció új távlatokat nyit a távdiagnosztikai eljárások terén: bárhol is van maga a röntgengép, a lelet gyorsan továbbítható távol ülő orvosoknak.

Magyarországon elsőként: 5G-hálózaton küldött át röntgenfelvételt egy egyetemista
2020. november. 24. 14:33

A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és Kína is megvetné a lábát a szigetcsoporton. A turistaparadicsom célja, hogy a Dél Izlandjává váljék.

Csak néhány szigetből áll, most mégis a világhatalmi játszmák fókuszába került
2020. november. 23. 17:00