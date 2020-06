Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És elhunyt 5 idős, krónikus beteg.","shortLead":"És elhunyt 5 idős, krónikus beteg.","id":"20200604_koronavirus_fertozott_magyarorszag_kronikus_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c916a493-21cc-4b83-a005-af1bdcf93f32","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_fertozott_magyarorszag_kronikus_beteg","timestamp":"2020. június. 04. 09:33","title":"23 új koronavírus-fertőzött van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai tanácsokat és évente 12 stratégiai tanulmányt állítanak elő. ","shortLead":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai...","id":"20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a50f4-f155-4e77-8c11-79d9d4541206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","timestamp":"2020. június. 04. 11:18","title":"Több mint 9 milliárdért ad tanácsokat a Századvég Palkovicséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még így is bőven a kiváló ár-érték arányú számítógépek közé tartozik.","shortLead":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még...","id":"20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f56010-86df-469d-b342-e9ea087033ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","timestamp":"2020. június. 03. 19:33","title":"8 GB RAM került bele, erősebb lett a Raspberry Pi 4 miniszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","shortLead":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","id":"20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075dc1c7-d91b-4abd-aed9-4685a9e5b525","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","timestamp":"2020. június. 03. 14:36","title":"Elhunyt Göncz Árpádné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világbajnok hangot adott a dühének, meg is lett a következménye. Többen elkezdtek önvizsgálatot tartani.","shortLead":"A világbajnok hangot adott a dühének, meg is lett a következménye. Többen elkezdtek önvizsgálatot tartani.","id":"20200603_Most_latszik_igazan_mennyire_fekete_Lewis_Hamilton_a_feher_Forma1ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4496187-e215-4f79-8588-f1a86258d1f3","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Most_latszik_igazan_mennyire_fekete_Lewis_Hamilton_a_feher_Forma1ben","timestamp":"2020. június. 03. 13:09","title":"Most látszik igazán, mennyire fekete Lewis Hamilton a fehér Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","shortLead":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","id":"20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcd804a-337c-4438-ab15-9e0e0267263e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","timestamp":"2020. június. 03. 11:56","title":"A felfrissített Suzuki Ignisre keveset, a Swiftre kicsit többet kell várnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a904d71-fc6e-43b8-9b20-4862f1cdbf5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jövőre visszaáll a gazdaság a gyors, egyensúlyi növekedési pályára – vagy legalábbis ennek jegyében készült a 2021-es költségvetés tervezete, amely feltűnően sok propagandisztikus célt és a lényeget elkendőző trükköt tartalmaz.","shortLead":"Jövőre visszaáll a gazdaság a gyors, egyensúlyi növekedési pályára – vagy legalábbis ennek jegyében készült a 2021-es...","id":"20200603_Alcazott_alapok_megugro_allamadossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a904d71-fc6e-43b8-9b20-4862f1cdbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107932f4-378f-4507-8698-dc42104a777a","keywords":null,"link":"/360/20200603_Alcazott_alapok_megugro_allamadossag","timestamp":"2020. június. 03. 15:00","title":"Több százmilliárdos játszótere lesz Orbánéknak az álcázott járványalapokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]