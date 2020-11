Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más a helyzet.","shortLead":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más...","id":"20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd4b861-6d1f-4d4d-a1ba-5bbf6502e923","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","timestamp":"2020. november. 24. 21:09","title":"Megyei adatok: Győr-Moson-Sopron megyében rosszabb a helyzet, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi...","id":"20201125_katona_koronavirus_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705f50-4414-49dc-838c-45df2770b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_katona_koronavirus_covid","timestamp":"2020. november. 25. 12:08","title":"1100 magyar katona volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak beszámolni.","shortLead":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak...","id":"20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ab084-6268-4acd-b34d-ce9c87ef03d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 25. 09:27","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","shortLead":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","id":"20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b49b1-fff9-4ee2-b25a-61b03a9496e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","timestamp":"2020. november. 26. 12:43","title":"Merkel: Le kell zárni a síközpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","shortLead":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","id":"20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c246632-a6ff-4abc-a665-2602cd7e17b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","timestamp":"2020. november. 25. 18:29","title":"Project Syndicate: \"Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést. A veszélyeztetetteknek ingyen maszkot és antigén tesztet osztanak.","shortLead":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést...","id":"20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a667656e-ecf2-4c62-bb3c-b3a63a9bdfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","timestamp":"2020. november. 26. 05:36","title":"Meghosszabbítják és szigorítják a korlátozásokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1825b1-6374-459a-a479-c7b23de4d36a","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","timestamp":"2020. november. 25. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Clooney és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyítottan álhír jellegű tartalmat tett közzé az One America amerikai hírcsatorna a YouTube-on. Felfüggesztették.","shortLead":"Bizonyítottan álhír jellegű tartalmat tett közzé az One America amerikai hírcsatorna a YouTube-on. Felfüggesztették.","id":"20201125_one_america_oann_youtube_csatorna_felfuggesztes_donald_trump_koronavirus_alhir_felretajekoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dac8e70-c855-4ec8-bf43-e961454a1170","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_one_america_oann_youtube_csatorna_felfuggesztes_donald_trump_koronavirus_alhir_felretajekoztatas","timestamp":"2020. november. 25. 17:03","title":"Bajba került a Trumpnak kedves YouTube-csatorna, miután hazugságot közölt a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]