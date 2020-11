Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányhivatal szerint a főváros nem hajtotta végre a járatsűrítést, a BKK szerint viszont már mindent bevetettek.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a főváros nem hajtotta végre a járatsűrítést, a BKK szerint viszont már mindent bevetettek.","id":"20201125_bkk_jaratsurites_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c236638-7d81-4f55-b11b-801e4c6218b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_bkk_jaratsurites_kormanyhivatal","timestamp":"2020. november. 25. 18:37","title":"BKK: Forgalomba állítottunk minden létező buszt, villamost, trolit és metrószerelvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74dfc53-d8a1-4334-9adc-884ccafcc61d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koppenhágában élő Horváth Zsuzsanna 2019-ben hívta fel magára az olasz Luceplan vállalat figyelmét, azóta együtt is dolgozik a dizájncéggel.","shortLead":"A Koppenhágában élő Horváth Zsuzsanna 2019-ben hívta fel magára az olasz Luceplan vállalat figyelmét, azóta együtt is...","id":"20201126_horvath_zsuzsanna_illan_pendant_light_luceplan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74dfc53-d8a1-4334-9adc-884ccafcc61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08513d0-43a2-4ad8-ad89-e613e39e97b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_horvath_zsuzsanna_illan_pendant_light_luceplan","timestamp":"2020. november. 26. 09:03","title":"Különleges technikával készít lámpát egy magyar tervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","shortLead":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","id":"20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b49b1-fff9-4ee2-b25a-61b03a9496e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","timestamp":"2020. november. 26. 12:43","title":"Merkel: Le kell zárni a síközpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet az épületstabilizációs munka utolsó fázisa.","shortLead":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet...","id":"20201125_Notre_Dame_omlasveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbc88b3-0bc7-45b0-9586-2541cc95f0a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Notre_Dame_omlasveszely","timestamp":"2020. november. 25. 08:07","title":"Elhárították az omlásveszélyt a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Nem éri meg senkit bántalmazni, mert annak nem csak büntetőjogi, de súlyos anyagi következményei lehetnek\" – mondta az elsőfokú bírósági döntés után Bene Krisztián áldozata, Renner Erika.","shortLead":"\"Nem éri meg senkit bántalmazni, mert annak nem csak büntetőjogi, de súlyos anyagi következményei lehetnek\" – mondta...","id":"20201125_lugos_orvos_renner_erika_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71178434-0f6a-4bbe-9e49-291750352de0","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_lugos_orvos_renner_erika_karterites","timestamp":"2020. november. 25. 18:09","title":"25 milliós kártérítést kell fizetnie a lúgos orvosnak áldozata számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy argentin klinikai kísérlet eredményeiből vonták le szakértők a következtetést.\r

","shortLead":"Egy argentin klinikai kísérlet eredményeiből vonták le szakértők a következtetést.\r

","id":"20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazmakezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f9561e-62fc-4ae4-a886-988369894d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazmakezeles","timestamp":"2020. november. 25. 06:26","title":"Súlyos állapotú koronavírusos betegeknél nincs számottevő hatása a vérplazmakezelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","shortLead":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","id":"20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240eb5a5-4a9b-4a66-8d4a-2dad9cfcd0e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","timestamp":"2020. november. 25. 07:59","title":"Megérkezett az Audi TTS erősebb új változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]