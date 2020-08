Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt kíméletes a vihar.","shortLead":"Nem volt kíméletes a vihar.","id":"20200816_Pinceket_ontott_el_a_viz_Budapest_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a69fcb4-f821-4b84-8a86-b10c13390955","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Pinceket_ontott_el_a_viz_Budapest_kornyeken","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:48","title":"Pincéket öntött el a víz Budapest környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. 