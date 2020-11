Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f5abf6c-7793-4d2d-bbc7-44d51e870fd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó hivatalos képei alapján nem lesz nehéz kiszúrni a sportkocsit az utakon. ","shortLead":"A német gyártó hivatalos képei alapján nem lesz nehéz kiszúrni a sportkocsit az utakon. ","id":"20201126_Az_uj_Porsche_911_GT3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f5abf6c-7793-4d2d-bbc7-44d51e870fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c50c522-d352-4113-9647-c1070edb00c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Az_uj_Porsche_911_GT3","timestamp":"2020. november. 26. 13:28","title":"Jókora bálnauszonnyal és kéziváltóval érkezik az új Porsche 911 GT3 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","shortLead":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","id":"20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336cd5a9-6344-4867-94fa-bc755865358a","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","timestamp":"2020. november. 26. 08:14","title":"Kis Grófo is koronavírusos, kétoldali tüdőgyulladással került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első negyedében bemutathatja P sorozatának 50-es számjelű tagjait.","shortLead":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első...","id":"20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622b77-c456-4f47-9de4-0743ebcb77e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","timestamp":"2020. november. 27. 11:03","title":"Már csőben van a Huawei P50 – nagy kérdés, mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A huszadik század korai éveinek repülőpilótáira emlékezik a Bugatti újdonsága. ","shortLead":"A huszadik század korai éveinek repülőpilótáira emlékezik a Bugatti újdonsága. ","id":"20201125_28_millio_euroba_kerul_a_kulonleges_Bugatti_Chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191e973-30ae-442f-959a-6667d62f9c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_28_millio_euroba_kerul_a_kulonleges_Bugatti_Chiron","timestamp":"2020. november. 25. 17:02","title":"Egymilliárd forint a nevében is különleges Bugatti Chiron Les Legendes Du Ciel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a 40 fokos hőségben.","shortLead":"Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a 40 fokos hőségben.","id":"20201127_Ujabb_bozottuzektol_rettegnek_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5005f425-33a5-4a7a-8894-83be2cfd3fdb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201127_Ujabb_bozottuzektol_rettegnek_Ausztraliaban","timestamp":"2020. november. 27. 11:52","title":"Újabb bozóttüzektől rettegnek Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elfogadható várakozási idő szerintük maximum 3-5 munkanap lenne.","shortLead":"Az elfogadható várakozási idő szerintük maximum 3-5 munkanap lenne.","id":"20201127_Kiakadtak_a_kereskedok_mert_ket_honap_egy_autot_forgalomba_helyeztetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb9745-b5b5-4804-9b33-4f07c56f78a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Kiakadtak_a_kereskedok_mert_ket_honap_egy_autot_forgalomba_helyeztetni","timestamp":"2020. november. 27. 15:46","title":"Kiakadtak a kereskedők, mert két hónap forgalomba helyeztetni egy behozott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9677217-cf50-4802-b5e3-882acb1977d1","c_author":"Philippe Legrain","category":"360","description":"Mielőtt politikusnak állt, Donald Trump valóságshow-t épített egyetlen mondatra. Így hangzott: Ki vagy rúgva! Most az amerikai nép rúgta ki őt, s a bukása súlyos csapás az európai és egyéb nacionalisták számára. De vajon halálos-e?","shortLead":"Mielőtt politikusnak állt, Donald Trump valóságshow-t épített egyetlen mondatra. Így hangzott: Ki vagy rúgva! Most...","id":"202048_a_populizmus_trump_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9677217-cf50-4802-b5e3-882acb1977d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45d69fa-2396-4553-9948-3a18e2d0214c","keywords":null,"link":"/360/202048_a_populizmus_trump_utan","timestamp":"2020. november. 27. 13:00","title":"Philippe Legrain: Mi lesz a populizmussal Trump veresége után? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","shortLead":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","id":"20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658847cd-4405-4fb4-bc40-e2ea6dc4734e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","timestamp":"2020. november. 26. 09:54","title":"Merkely Béla felépült és újra gyógyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]