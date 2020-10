Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","shortLead":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","id":"20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8d47db-3d7c-469a-b3e2-0832ca4d11f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 02. 07:13","title":"Két évtized alatt háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","shortLead":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","id":"20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e92a6f-051e-4263-9ca8-c5ccb48185ec","keywords":null,"link":"/sport/20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","timestamp":"2020. október. 01. 15:04","title":"Fucsovics szépen halad előre, már a legjobb 32 között van a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","shortLead":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","id":"20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b548e343-718d-47dd-b682-455f11446240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","timestamp":"2020. október. 01. 12:48","title":"Valahonnan kapott 660 millió forintot az Alapjogokért Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan hatékonyabban használhatunk majd navigációra.","shortLead":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan...","id":"20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6aded2-eb8a-4345-a781-54e1ad824cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2020. október. 02. 14:03","title":"Budapesten is használhatjuk majd a Google Térkép új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c5caf-8817-4f0d-a83d-15903e2fc156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt harisnyát lopott, aztán megjött a kedve: autókat rongált meg, bringát lopott, majd lakásokat is kiszemelt magának a balek tolvaj. Annyira, hogy egy betörés után el sem akart menni.","shortLead":"Öt harisnyát lopott, aztán megjött a kedve: autókat rongált meg, bringát lopott, majd lakásokat is kiszemelt magának...","id":"20201001_Harisnyalopassal_kezdett_a_balek_tolvaj_aztan_megjott_a_kedve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427c5caf-8817-4f0d-a83d-15903e2fc156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf44ce8-c4ac-4f29-ac56-a38c9b7fd477","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Harisnyalopassal_kezdett_a_balek_tolvaj_aztan_megjott_a_kedve","timestamp":"2020. október. 01. 13:59","title":"Harisnyalopással kezdett a balek tolvaj, aztán elszemtelenedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Beszólogatások helyett információk - ezt várja el a szervező, és nem véletlenül. ","shortLead":"Beszólogatások helyett információk - ezt várja el a szervező, és nem véletlenül. ","id":"20201001_A_botranyos_elnokjelolti_vita_utan_megregulaznak_a_resztvevoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511b4b02-6dfe-4e88-bfff-aee4c91823d2","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_A_botranyos_elnokjelolti_vita_utan_megregulaznak_a_resztvevoket","timestamp":"2020. október. 01. 16:04","title":"A botrányos elnökjelölti vita után megreguláznák a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel lezártnak tekintik a tárgyalásokat. Csató Kata, a sztrájkbizottság ügyvivője a hvg.hu-nak azt mondta, a kuratórium ajánlata ultimátum, nem fogadják el.","shortLead":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel...","id":"20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ccdb2f-69ce-49a5-8d2e-8a1b62a72642","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","timestamp":"2020. október. 01. 18:50","title":"A sztrájkoló színművészetis oktatók két követelését teljesítené az új vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]