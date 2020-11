Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","shortLead":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","id":"20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85f5c28-5854-4ddb-9dde-f0972e98bd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","timestamp":"2020. november. 27. 10:56","title":"Már interneten is lehet vásárolni az Aldiból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","shortLead":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","id":"20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045840-f73b-4c67-9a84-ef31522fa04b","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","timestamp":"2020. november. 28. 19:43","title":"Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István cége nem először intézi a jegybank kommunikációs feladatait. A mostani szerződést már alá is írták.","shortLead":"Száraz István cége nem először intézi a jegybank kommunikációs feladatait. A mostani szerződést már alá is írták.","id":"20201127_szaraz_istvan_frank_digital_mnb_kommunikacios_tender_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ec412-5eba-49ea-a82d-ed4b09c966e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_szaraz_istvan_frank_digital_mnb_kommunikacios_tender_jegybank","timestamp":"2020. november. 27. 18:31","title":"Megint a volt Origo-tulajdonos cége nyerte az MNB kommunikációs tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd letartóztatását. Szerintük a rá első fokon kiszabott büntetés jelentős súlyosítása indokolt.","shortLead":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd...","id":"20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332faee-71ac-4259-b029-fcf6fa69fc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 27. 18:37","title":"Az ügyészség M. Richárd letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint nem kiugróan magas a szám, a használt szerek széles skáláján azonban el kell gondolkozni. ","shortLead":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint nem kiugróan magas a szám, a használt szerek széles skáláján azonban el...","id":"20201127_dopping_sportolok_tiszeker_agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d249e45-b79a-4054-af4a-bb7625681e1f","keywords":null,"link":"/sport/20201127_dopping_sportolok_tiszeker_agnes","timestamp":"2020. november. 27. 14:42","title":"Tíz magyar sportoló bukott le doppinggal idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi alkalmazását.","shortLead":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi...","id":"20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e64eab-ac89-4227-be3c-815ae02c906d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","timestamp":"2020. november. 27. 17:03","title":"Furcsa jelzéseket küldött a mobilokra a budapesti City Taxi alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae16fb8b-9a77-4b64-bafb-ef317d3df4b2","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A HVG kérdésére az olajipari vállalat nem zárta ki, hogy induljon a több százmilliárd forintot megmozgató koncessziós jogért a hulladékgazdálkodásban. Ezzel egy újabb ágazatban tudna meghatározó szerepet betölteni a Mol.","shortLead":"A HVG kérdésére az olajipari vállalat nem zárta ki, hogy induljon a több százmilliárd forintot megmozgató koncessziós...","id":"20201127_mol_hulladek_koncesszios_jog_hulladekgazdalkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae16fb8b-9a77-4b64-bafb-ef317d3df4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b373ec-fd4e-47a7-a5f6-60045f02817c","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_mol_hulladek_koncesszios_jog_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2020. november. 27. 16:29","title":"Mol: Vizsgáljuk a hulladékkoncesszióról benyújtott törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány alapítványai, kormányhivatalok és a közlekedési cégek kaptak milliárdokat a Gazdaságvédelmi alapból.","shortLead":"A kormány alapítványai, kormányhivatalok és a közlekedési cégek kaptak milliárdokat a Gazdaságvédelmi alapból.","id":"20201128_gazdasagvedelem_kormany_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4319571-282a-45df-a7b4-5fbf2bc38927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_gazdasagvedelem_kormany_alap","timestamp":"2020. november. 28. 09:45","title":"Újabb 159 milliárd forintot osztott szét a kormány, papíron a gazdaság védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]