Toplista: ezek most Európában a legnépszerűbb villanyautók
A dobogóra egy német, egy francia és egy dél-koreai típus gördülhet fel.

60 éve tudjuk a posztmodern irodalomtól, hogy a valóság nem létezik
Egy házibulival kezdődött, és ha minden így megy tovább, sok-sok kis és nagy összeomlás közepette azzal is ér véget. Hatvan éve jelent meg a posztmodern irodalom energiaforrása és felhajtóereje, az Entrópia. Karácsonyi filmeket néznek a londoni akvárium pingvinjei
A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.

A biológia egyik legnagyobb rejtélyét oldották meg a mesterséges intelligencia segítségével
A biológusok egyik nagy álma, ha előre tudhatnák, hogyan változik egy fehérje alakja, és lesz belőle egyedülálló, háromdimenziós forma – a mesterséges intelligencia ebben is jónak tűnik.

Letöltötte őket? Ezek lettek 2020 legjobb androidos alkalmazásai
A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban. A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson
A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.

Nem fogta vissza magát Lázár János, amikor az első hódmezővásárhelyi villamost kommentálta
Nem tűrt nyomdafestéket, ahogy a volt polgármester kifejezte elégedettségét. Kína korlátozza a ritkaföldfémek exportját
December elsejétől életbe lépett a törvény, melyet Pekingben egyértelműen fegyvernek szánnak az USA-val folyó kereskedelmi háborúban. Egyelőre ennek nem lesz hatása az exportra – írja a pekingi Global Times, de ez változhat.