Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bf423a2-22d0-4a27-a5c2-ce7e4413b200","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Virtuálisan kell sorban állni a megtekintéshez. Nagyon más lesz ez a karácsony.","shortLead":"Virtuálisan kell sorban állni a megtekintéshez. Nagyon más lesz ez a karácsony.","id":"20201203_Egyszerre_negyen_es_mindossze_ot_percig_nezhetik_Rockefeller_Center_karacsonyfajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf423a2-22d0-4a27-a5c2-ce7e4413b200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc6e82-848a-4c05-9582-144635aae7e5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Egyszerre_negyen_es_mindossze_ot_percig_nezhetik_Rockefeller_Center_karacsonyfajat","timestamp":"2020. december. 03. 09:57","title":"Egyszerre négyen és mindössze öt percig nézhetik Rockefeller Center karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel lehet meg az engedély, ami után indulhat az atomerőmű új blokkjainak építése.","shortLead":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel...","id":"20201203_orban_roszatom_paks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15e402c-ae3d-42a2-af77-93ea9c6eeade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_orban_roszatom_paks","timestamp":"2020. december. 03. 12:45","title":"Meglátogatta Orbán Viktort a Roszatom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg a Vodafone európai portfóliójában. A szülők egy dedikált alkalmazáson keresztül kommunikálhatnak majd az órát viselő gyerekekkel.","shortLead":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg...","id":"20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d568b6a-80f1-4297-bb2b-ff7fc8bc0c46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","timestamp":"2020. december. 03. 13:04","title":"Baby Yoda, Buzz Lightyear, Minnie egér: okosórát dob piacra a Vodafone és a Disney gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df0ba9-b886-4a25-b2f9-47aeb1753187","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","timestamp":"2020. december. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térkép, amelynek készítésében az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) csillagászai is közreműködtek.","shortLead":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről...","id":"20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682eaf1d-05aa-4226-af0c-ba026d3154b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","timestamp":"2020. december. 03. 18:07","title":"1,8 milliárd csillag: rengeteg új adattal bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térképünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc két cége majdnem hatszor annyi uniós pénzt nyert el egy pályázaton, mint amennyit Csányi új agrárvállalkozása.","shortLead":"Mészáros Lőrinc két cége majdnem hatszor annyi uniós pénzt nyert el egy pályázaton, mint amennyit Csányi új...","id":"202049_nagykondai_ontozesi_csanyilemaradt_meszaros_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218a15a7-85c6-45dc-a9ca-3c67c122342a","keywords":null,"link":"/360/202049_nagykondai_ontozesi_csanyilemaradt_meszaros_mogott","timestamp":"2020. december. 03. 14:00","title":"A gigászok csatájában Csányi alulmaradt Mészárossal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","shortLead":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","id":"20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79593a3-b2df-4e94-bd70-74d6f699e7d8","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","timestamp":"2020. december. 03. 17:43","title":"Újabb három hónapig ingyen lehet szállítani a kerékpárokat a BKV járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is intő jel a térség erőviszonyainak megváltozására.","shortLead":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is...","id":"20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb19d8-c78a-4c2b-8748-f778bb17658b","keywords":null,"link":"/360/20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","timestamp":"2020. december. 02. 17:00","title":"Pattanásig feszülnek az idegek a Közel-Keleten az iráni atomtudós likvidálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]