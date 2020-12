Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0544d6-eca2-4dc3-9e9b-5c448bf31d40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat fiatal magyar írók számára írják ki 2021-ben, később a kultúra egyéb területein is szeretnék ösztönözni a hazai művészeket.\r

\r

","shortLead":"A díjat fiatal magyar írók számára írják ki 2021-ben, később a kultúra egyéb területein is szeretnék ösztönözni a hazai...","id":"20201204_Uj_irodalmi_dijat_alapit_a_Mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0544d6-eca2-4dc3-9e9b-5c448bf31d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709873d9-8a94-48c5-9901-a1d1107a6863","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Uj_irodalmi_dijat_alapit_a_Mastercard","timestamp":"2020. december. 04. 12:05","title":"Új irodalmi díjat alapít a Mastercard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","shortLead":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","id":"20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9047aac-f965-465f-beeb-d4f85589960b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","timestamp":"2020. december. 04. 22:02","title":"Macron: Mi nem Magyarország vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard orvosi iskolájának kutatói egy speciális fehérjekoktél segítségével képesek voltak megfiatalítani az egerek szemében lévő sejteket, így a rágcsálók visszanyerték a látásukat.","shortLead":"A Harvard orvosi iskolájának kutatói egy speciális fehérjekoktél segítségével képesek voltak megfiatalítani az egerek...","id":"20201204_egerkiserlet_sejtek_fiatalitasa_oregedes_visszaforditasa_latas_visszanyerese_vaksag_gyogyitas_glaukoma_zold_halyog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea6dccb-d278-4d64-9017-26fd6dd505d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_egerkiserlet_sejtek_fiatalitasa_oregedes_visszaforditasa_latas_visszanyerese_vaksag_gyogyitas_glaukoma_zold_halyog","timestamp":"2020. december. 04. 13:03","title":"Megfiatalították a sejteket a tudósok, visszanyerték látásukat az egerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz, hogy kiadja szokásos ünnepi hirdetését, amelynek üzenete a szórakozás és a kapcsolattartás a vállalat eszközeivel.","shortLead":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz...","id":"20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a83409-03d2-4617-9d95-e133d63eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. december. 05. 12:03","title":"Ez az ünnep más lesz: megjött a Microsoft 2020-as karácsonyi reklámklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","shortLead":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","id":"20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11019425-4881-4287-ba63-94dc7ba7aaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","timestamp":"2020. december. 04. 21:03","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 150 millió Celsius-fokot termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karácsonyra készülnek.","shortLead":"Karácsonyra készülnek.","id":"20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7829bd5d-da80-4c99-8488-62e081398c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","timestamp":"2020. december. 04. 20:52","title":"A BRFK ünnepi rendőrautót állított ki a Teve utcában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet. Megadták a módját.","shortLead":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet...","id":"20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a077025f-3de5-487c-9b56-69db81fe503e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","timestamp":"2020. december. 04. 20:08","title":"A Razer moduláris számítógépe igazi gépszörny, durván magas árral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]