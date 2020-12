György István közigazgatásért felelős államtitkár kezdte az operatív törzs tájékoztatóját, aki a tömeges tesztelés második heti eredményéről beszélt. Elmondta, a bölcsődék és köznevelési intézmények dolgozóinak tesztelésére 1077 mintavevő csapatot állítottak ki, többségében orvosi egyemistákat.

Első héten a bölcsődei, óvodai, iskolai, egészségügyi és szocális ágazatban dolgozóknál elvégzett tesztek 2,44 százaléka lett pozitív, a második héten ennél is kevesebb fertőzöttet találtak.

Az adatok részletesen:

A második heti teszten részt vevők közül

117 bölcsődei dolgozó lett pozitív, ez 1,3 százalékos arány,

697 óvodai dolgozó lett pozitív, ami 1,75 százalékos arány,

1542 tanár tesztje lett pozitív, ez 1,9 százalékos arány.

A szakképző intézményekben 1,14 százalék lett a pozitív tesztek aránya.

A tesztelésen 63,3 százalékos volt a részvétel, az össz fertőzöttségi arány 1,98 százalékos. Most a kormány- és járási hivatalban dolgozókat kezdik szűrni.

186 ezer tesztet végeztek a héten, ezzel együtt 2,149 millió tesztet végeztek itthon a járvány kezdete óta, ebben benne vannak az antigén tesztek is - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A kiszűrt személynek a háziorvoshoz kell fordulnia, és elkülönülni a közösségtől. A többi hatósági tevékenységet a járási hivatal szakemberei végzik el.

A vasárnapi megbetegedésekkel átlépte az igazolt fertőzöttek száma a 250 ezret - mondta Müller. A hétfői adatok szerint 116 ember hunyt el, köztük egy rendkívül fiatal, 20 éves beteg is, aki krónikus megbetegedésben szenvedett, mint az elhunytak többsége.

Müller elmondta, a kórházak terheltsége nem csökken, 7932 embert ápolnak fertőzéssel a mai napon, 674-en vannak lélegeztetőgépen. Ez jelentősen megterheli az ellátórendszert. Cél, hogy aki - akár szokatlan - tünetet érez magán, maradjon otthon.

Az operatív törzs elemzi a járványadatokat, az alapján lehet döntéseket hozni. Ma reggel is tárgyalt az operatív törzs, minden szakember a lehető legszélesebb megvilágításban próbálta előrevetíteni, hogy mire számítani. Érdeklődésre leginkább számot tevő időszakot, a karácsonyra vonatkozó javaslatot fogalmaztak meg. A döntésről még ma beszél Orbán Viktor miniszterelnök. Azt nem mondta meg Müller, hogy milyen irányú döntés várható. Vasárnap a tiszti főorvos arról beszélt, nem jó irány, hogy tömve vannak a plázák.

A vakcinabeszerzésről is beszél, azt mondja, a kormány próbálja megteremteni a lehetőségét annak, hogy "bármely befutó vakcina" elérhetővé váljon itthon. A vakcinainfo.gov.hu hamarosan indul, ott lehet jelentkezni az oltásért, de ezt levélben is meg lehet majd tenni. Megismételte, első körben a védekezésben részt vevők, majd a krónikus betegek kapnak oltást, utána tudják másoknak is adni. Addig is be kell tartani a higiénés szabályokat és tartsuk meg egészségünket - mondta Müller, ami szerinte csak rajtunk múlik.

Kiss Róbert az elmúlt hétvége intézkedéseiről beszél, 886 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési szabályok megsértése miatt. A 10 ezer főnél nagyobb településeken több mint 700 esetben intézkedtek, ez 30 százalékos emelkedés az elmúlt hétvégéhez képest. 558 esetben intézkedtek üzletekben, vendéglátó egységeknél.

1361 ember szegte meg a kijárási tilalmat, 4-en távolra vitték a kutyát.

Az újságírói kérdések:

Mi van, ha valaki lezárás, baleset miatt nem ér haza 8-ig? Kiss Róbert válaszol, a rendőrök ezekben az esetekben nem szankcionálnak.

Be lehet-e engedni a kéményseprőt? Ők nagyon fontos munkát végeznek (tehát igen) - mondja Müller, és azt javasolja, a kéményseprő - és a szerelő -, illetve a lakásban lévők viseljenek maszkot, tartsák a 1,5 méteres távolságot, ha alá kell írni valamit, a papírt tegyék le az asztalra. Utána szellőztessenek ki, és mossák fel a padlót vírusölő szerrel.

Gyakori-e hogy a hatóság méltányosságot gyakorol egyes büntetésnél? Kiss azt mondja, lehetnek olyan élethelyzet, mikor a rendőr megállapítja a szabályszegést, de csak figyelmeztet. Például méltányosak voltak a rendőrök, mikor egy sofőrnek meghibásodott a kocsija, és azért nem ért haza időben. Volt, aki a reptérre ment - egy korábban foglalt járat miatt -, őt sem büntették meg.

Hányfajta vakcina jött Magyarországra? Egy, az orosz - mondta Müller. Ennek dokumentációját tanulmányozzák az egészségügyi hatóságok, de még a héten megérkezhet az egyik kínai vakcina dokumentációja is. Ez egészen más típusú vakcina lesz, mint az orosz. Müller ismét elmondta, minden gyártóval tárgyalnak, így nagy valószínűséggel többféle vakina lesz itthon, főleg a következő év első negyedévében.