Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c1b68b5-b632-428b-981c-901de1772e3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infektológus a TV2-n jelent meg és bújt Kevin bőrébe.","shortLead":"Az infektológus a TV2-n jelent meg és bújt Kevin bőrébe.","id":"20201207_szlavik_janos_reszkessetek_betorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c1b68b5-b632-428b-981c-901de1772e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cbf5f-c42b-4731-b90b-3f4e26b33a0a","keywords":null,"link":"/elet/20201207_szlavik_janos_reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 07. 17:59","title":"Videó: Szlávik János újraértelmezte a Reszkessetek betörőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e1398f-9cc2-48a3-b0ad-121664f660cc","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Speciális gyászfeldolgozó csoportok segíthetnek azoknak, akik a járvány miatt egyik napról a másikra vesztették el szerettüket. ","shortLead":"Speciális gyászfeldolgozó csoportok segíthetnek azoknak, akik a járvány miatt egyik napról a másikra vesztették el...","id":"202049__gyaszfeldolgozas__vesztesegek__vigaszkereses__hirtelen_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18e1398f-9cc2-48a3-b0ad-121664f660cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b87df73-c2c5-4bf4-a88f-8bb4087b19a0","keywords":null,"link":"/360/202049__gyaszfeldolgozas__vesztesegek__vigaszkereses__hirtelen_halal","timestamp":"2020. december. 06. 11:00","title":"\"Azon dolgozunk, hogy ne legyen tabutéma a gyász és a halál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar diplomatát egy külföldi állam húzott csőbe – egyértelműen politikai okok miatt. A Szájer-sztorinál semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a botrányt \"külső erők\" idézték elő, még ha vannak is gyanúra okot adó jelek. A kilencvenes években még tabu volt a politikusok magánélete, a kétezres évek második felében viszont szinte már futószalagon jönnek az ilyen sztorik.","shortLead":"Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar...","id":"20201206_szexbotrany_politikusok_jatszmak_kampany_politika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a65fcdb-6daa-4f36-a0a1-9abfe6c26fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_szexbotrany_politikusok_jatszmak_kampany_politika","timestamp":"2020. december. 06. 14:00","title":"Megedződtek a magyarok a politikai szexbotrányokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közgazdászok szerint kettős kára lesz az országnak abból, ha a jogállamisági kritériumok miatt a magyar kormány megvétózza az uniós költségvetést és az újjáépítési alapot. ","shortLead":"Közgazdászok szerint kettős kára lesz az országnak abból, ha a jogállamisági kritériumok miatt a magyar kormány...","id":"20201206_Konzervativ_kozgazdaszok_is_biraljak_a_kormanyt_a_veto_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394e47c4-39db-4c83-aafb-0a8ecafc739c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Konzervativ_kozgazdaszok_is_biraljak_a_kormanyt_a_veto_miatt","timestamp":"2020. december. 06. 18:43","title":"Konzervatív közgazdászok is bírálják a kormányt a vétó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","shortLead":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","id":"20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8334b54-f972-4670-90b7-cb6ff5818ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","timestamp":"2020. december. 06. 13:40","title":"Titokban és csak most kért bocsánatot Roald Dahl családja a szerző antiszemita kijelentéseiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: ereszcsatorna, értékrend, Takarodjon!, hallgatás, balfácán.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201206_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df56dec-1f44-4e43-bde0-45b5031548b4","keywords":null,"link":"/360/20201206_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. december. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya ragaszkodik az undorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos üzleteteket, a mobilfizetést és a hulladékgazdálkodást koncesszióba adja kedvezményezettjeinek.","shortLead":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos...","id":"202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d06d070-271e-42d0-b9a9-4bd74b804290","keywords":null,"link":"/360/202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","timestamp":"2020. december. 07. 07:00","title":"Belenyúl és lenyúl: két ágazatot kapnak karácsonyra a kormány kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]