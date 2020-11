Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe. Köztük a rendszerváltás kuszaságában lubickoló Matolcsy Györgyét, aki Antall József belső tanácsadói köréből avanzsált Orbán Viktor jobbkezévé. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe. Köztük a rendszerváltás kuszaságában lubickoló Matolcsy Györgyét, aki Antall József belső tanácsadói köréből avanzsált Orbán Viktor jobbkezévé.

Matolcsy György a privatizáció zavarosában - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 3.rész

Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem várható.

Borult marad az ég, az ország néhány helyén havazhat is

A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben, ellenszavazat nélkül – elfogadott törvényt, mert az nem jelölte meg a hivatalok és az Agrárkamara által nyilvántartandó adatok kezelésének célját, illetve a gazdák védett személyi adatait is nyilvánossá tenné.

Családi gazdaságok: javítja a hibákat, de Áder legsúlyosabb bírálatáról hallgat a törvényalkotási bizottság

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a télimádók figyelmébe ajánlotta új Facebook-bejegyzését.

Kisebb havazás jön a hétvégén

Aáry-Tamás Lajos vizsgálata szerint az egyetem polgársága igazolta, hogy az oktatás az intézmény falain belül rendben zajlik, így a fenntartónak semmilyen alapja nincsen a tanév akadályoztatására - írták péntek esti közleményükben a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói.

Az oktatási ombudsman szerint jogsértő, hogy az SZFE hallgatóit a tanév felfüggesztésével fenyegetik

Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves korában elhunyt argentin világklasszisra, Diego Maradonára.

Beckenbauer: Csak Matthäusban bíztam, hogy felveszi a küzdelmet Diegóval

Az elmúlt 33 esztendőben meglehetősen keveset volt szolgálatban ez az NDK kisautó.

Alig több mint 7 ezer kilométerrel hirdetnek egy szentendrei Trabit

Az orosz törvényhozás egy olyan új javaslattal foglalkozik, amely komolyan szankcionálná az országban elérhető közösségi oldalakat. A művelet hátterében az orosz vezetés személyes bosszúja sejlik fel.

Revansra készülhetnek Putyinék, kitilthatják a Facebookot, a Twittert és a YouTube-ot is Oroszországból