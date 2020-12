Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","shortLead":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","id":"20201201_maradona_graffiti_filatorigat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3730df12-de26-4133-bc29-fc7f983337d0","keywords":null,"link":"/sport/20201201_maradona_graffiti_filatorigat","timestamp":"2020. december. 01. 12:35","title":"Graffitivel emlékeznek Maradonára Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa99a1e-377e-41b3-844b-ac50b4c5afa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil autóból sebességet mérő rendőr a felüljáró tetején áll, ahol záróvonal van és egy rosszul belátható kanyar.\r

","shortLead":"A civil autóból sebességet mérő rendőr a felüljáró tetején áll, ahol záróvonal van és egy rosszul belátható kanyar.\r

","id":"20201130_Traffipax_feluljaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa99a1e-377e-41b3-844b-ac50b4c5afa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f94229-bf36-4e48-9f61-798280625ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_Traffipax_feluljaron","timestamp":"2020. december. 01. 04:10","title":"Traffipaxozni szinte bárhol lehet, ezt igazolja ez a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","shortLead":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","id":"20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74813571-9496-499b-94ed-fc4132e27bee","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","timestamp":"2020. december. 01. 05:37","title":"Beintettek a georgiai republikánusok Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak, helyes döntést emlegettek, Semjén Zsolt pedig azt sem értette, miért kéne bármit is mondania az ügyről. Videónk a helyszínről.","shortLead":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak...","id":"20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b61dc-54d1-4da0-9a8b-0df42eb3f304","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","timestamp":"2020. december. 02. 10:49","title":"Pár kérdés után rögtönzött kordonozással védték a minisztereket a Szájerről kérdező újságíróktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fbaf00-43fa-4d1b-ac71-dbc56582cbad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ötezret közelíti a járványban elhunytak száma.","shortLead":"Már az ötezret közelíti a járványban elhunytak száma.","id":"20201201_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91fbaf00-43fa-4d1b-ac71-dbc56582cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623fa9-9796-4aac-b6b0-5449b24da2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 01. 09:14","title":"Koronavírus: Meghalt 154 beteg, és 3951 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az első videóban Kanyó Kata tolmácsolásában hallhatjuk Kosztolányi Dezső Narancsszín felhő című művét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ed198f-98a4-4b67-808c-3afedbf0b75e","keywords":null,"link":"/kultura/20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","timestamp":"2020. december. 02. 18:05","title":"„Az, ami igazán szép, még előttem van, nem mögöttem” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is.\r

\r

","shortLead":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak...","id":"20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5fda8-2190-47ad-a749-b65e7053d21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 02. 05:05","title":"Évtizedek óta először nőhet a szegénység mértéke a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael mellett a Mudzsaheddin Khalkot is azzal vádolja a teheráni vezetés, hogy köze volt Mohszan Farizade iráni atomtudós pénteki meggyilkolásához. A tudóst az iráni hatóságok szerint távirányítós fegyverekkel ölték meg.","shortLead":"Izrael mellett a Mudzsaheddin Khalkot is azzal vádolja a teheráni vezetés, hogy köze volt Mohszan Farizade iráni...","id":"20201130_A_szamuzott_ellenzeket_is_vadolja_vezeto_atomtudosa_megolesevel_Iran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e4497d-4d27-45ed-91ca-6a5304c00bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_A_szamuzott_ellenzeket_is_vadolja_vezeto_atomtudosa_megolesevel_Iran","timestamp":"2020. november. 30. 20:48","title":"A száműzött ellenzéket is vádolja vezető atomtudósa megölése miatt Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]