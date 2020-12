Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"António Costa szerint már nem lehet újratárgyalni a jogállamisági mechanizmus kérdését, B-terv pedig nincs arra az esetre, ha a magyar, illetve a lengyel kormány megvétózná a költségvetést és a helyreállítási alapot.","shortLead":"António Costa szerint már nem lehet újratárgyalni a jogállamisági mechanizmus kérdését, B-terv pedig nincs arra...","id":"20201202_koltsegvetes_veto_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b486723-98b9-4cde-85c9-c9421ea9234a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_koltsegvetes_veto_eu","timestamp":"2020. december. 02. 16:52","title":"Portugál miniszterelnök: Ha nem lesz költségvetés, megbénul egész Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közkedvelt autós alkalmazás a közeljövőben 36 új országban válik elérhetővé.","shortLead":"A közkedvelt autós alkalmazás a közeljövőben 36 új országban válik elérhetővé.","id":"20201204_sok_autos_elete_egyszerubbe_valik_magyarorszagra_erkezik_az_android_auto_apple_carplay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f6fe35-cb8f-466d-a0cd-ca37b541b4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_sok_autos_elete_egyszerubbe_valik_magyarorszagra_erkezik_az_android_auto_apple_carplay","timestamp":"2020. december. 04. 09:28","title":"Sok autós örülhet neki: Hivatalosan Magyarországra érkezik az Android Auto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év utolsó heteiben több új funkcióval is bővíti az androidos eszközöket és szolgáltatásokat a Google. A fejlesztések közül több idehaza is használható lesz.","shortLead":"Az év utolsó heteiben több új funkcióval is bővíti az androidos eszközöket és szolgáltatásokat a Google. A fejlesztések...","id":"20201204_android_frissites_uj_funkciok_google_maps_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcac5ff-9b20-4092-9133-b4ecf57d1c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_android_frissites_uj_funkciok_google_maps_terkep","timestamp":"2020. december. 04. 08:03","title":"Meglepetés androidosoknak: több új funkció is érkezik még idén a telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanúk befolyásolásától, bizonyítékok megsemmisítésétől tart a bíróság, így nem marad szabadlábon a hivatali vesztegetéssel gyanúsított férfi és a helyettes államtitkár, aki a gyanú szerint elfogadta a kenőpénzt.","shortLead":"Tanúk befolyásolásától, bizonyítékok megsemmisítésétől tart a bíróság, így nem marad szabadlábon a hivatali...","id":"20201203_Bunugyi_felugyelet_korrupcioval_gyanusitott_helyettes_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff348de4-7ba8-4fcf-b290-2f2f5a973389","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Bunugyi_felugyelet_korrupcioval_gyanusitott_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. december. 03. 16:23","title":"Bűnügyi felügyelet alá vették a korrupcióval gyanúsított helyettes államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a friss HVG lapajánlója.","shortLead":"Ez a friss HVG lapajánlója.","id":"202049_uvegszilankok_atalp_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ecc403-5612-42e4-83e6-b9836aa8b6ce","keywords":null,"link":"/itthon/202049_uvegszilankok_atalp_alatt","timestamp":"2020. december. 03. 09:01","title":"Nagy Gábor: Üvegszilánkok a talp alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","shortLead":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","id":"20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37937d4-5f97-47c6-b5d7-1a46f8afa222","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 02. 11:03","title":"Mozgó matricákkal és személyre szabható hátterekkel bővült a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Televízió riporterlegendája a szerdán elhunyt amerikai sportolóval, Rafer Johnsonnal készítette fura körülmények között élete első interjúját, még 1958-ban.



","shortLead":"A Magyar Televízió riporterlegendája a szerdán elhunyt amerikai sportolóval, Rafer Johnsonnal készítette fura...","id":"20201204_Elhunyt_a_sportolo_akihez_samlira_kellett_allnia_Vitraynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ce48cc-07ca-4d76-8382-2a129ef480e8","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Elhunyt_a_sportolo_akihez_samlira_kellett_allnia_Vitraynak","timestamp":"2020. december. 04. 08:53","title":"Meghalt a sportoló, akihez sámlira kellett állnia Vitray Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56256788-178f-4ce5-ba4d-2d2d4f4ed6da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bejelentés és egy feljelentés érkezett a rendőrséghez a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának cikke miatt.","shortLead":"Egy bejelentés és egy feljelentés érkezett a rendőrséghez a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának cikke miatt.","id":"20201202_Demeter_Szilard_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56256788-178f-4ce5-ba4d-2d2d4f4ed6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4cd8ef-b4f2-40ee-a8ec-325b8f2b8d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Demeter_Szilard_feljelentes","timestamp":"2020. december. 02. 16:11","title":"Feljelentették Demeter Szilárdot a holokausztozó írása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]