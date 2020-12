Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","shortLead":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","id":"20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be2a703-53b7-4901-8150-98bd4fbd03b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","timestamp":"2020. december. 10. 08:56","title":"Újabb 171 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","shortLead":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","id":"20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07f3c8e-e88c-45c6-adee-4b4c70a18c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","timestamp":"2020. december. 09. 16:20","title":"Pécsi virológusok összeszedték, mit érdemes tudni a Covid-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"OS","category":"itthon","description":"Elvárnák a kormánytól hogy maga vonja vissza az ingyenes parkolásról szóló rendeletet. Ha ez nem történne meg, a parlamenttől várnak segítséget.","shortLead":"Elvárnák a kormánytól hogy maga vonja vissza az ingyenes parkolásról szóló rendeletet. Ha ez nem történne meg...","id":"20201210_ingyenes_parkolas_Asztmas_es_Allergias_Betegek_Orszagos_Szovetsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da2935b-1d2c-401e-8d49-44c3c3892437","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_ingyenes_parkolas_Asztmas_es_Allergias_Betegek_Orszagos_Szovetsege","timestamp":"2020. december. 10. 14:15","title":"Prüszkölnek az asztmások az ingyenes parkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének kialakítani a londoniaknak. ","shortLead":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének...","id":"20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b260a6-2b4e-431e-9cee-df4381517000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","timestamp":"2020. december. 10. 17:20","title":"Kertet építenek Londonban a koronavírus-járvány áldozatainak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai delegációvezetője. Az ÖVP politikusát a vétóról, a Fideszről és Szájerről kérdeztük.","shortLead":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai...","id":"20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee874fa7-3da7-43be-9823-fe0daf7e1a2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2020. december. 09. 15:00","title":"„Ha az uniónak szüksége lesz B-tervre, az a Fidesz kizárását is felgyorsítja a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legújabb Galaxy kamerarendszerére, illetve az elnevezésére fókuszál az a rövid kis videó, amelyik nemrégiben kerül ki a Twitterre.

","shortLead":"Elsősorban a legújabb Galaxy kamerarendszerére, illetve az elnevezésére fókuszál az a rövid kis videó, amelyik...","id":"20201210_samsung_galaxy_s21_kamera_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a7b40-83a4-49e3-928e-0bcdf1ea34c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_galaxy_s21_kamera_video","timestamp":"2020. december. 10. 20:03","title":"Videón is előkerült a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly hackertámadás érte.","shortLead":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly...","id":"20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ce3700-a493-4cc6-a1f5-839a024c5578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","timestamp":"2020. december. 09. 20:25","title":"Kifinomult hackertámadás érte az egyik legismertebb kiberbiztonsági céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]