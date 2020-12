Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","shortLead":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","id":"20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199cb4-7955-46ca-a0d7-86bc5a1c4d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","timestamp":"2020. december. 11. 16:19","title":"Felfüggeszti a kormány az idősek vásárlási idősávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894","c_author":"HVG","category":"360","description":"A felcsúti milliárdos ágazatonként gründol ilyen alapokat, amelyekről nem tudni, pontosan kinek a vagyonát rejtik.","shortLead":"A felcsúti milliárdos ágazatonként gründol ilyen alapokat, amelyekről nem tudni, pontosan kinek a vagyonát rejtik.","id":"202050_status_real_estate_meszaroskategorizal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2af167-98fa-46b4-8c00-8c8f7595fdac","keywords":null,"link":"/360/202050_status_real_estate_meszaroskategorizal","timestamp":"2020. december. 13. 11:10","title":"Terjednek Mészáros magántőkealapjai, mint a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bb420e-188b-4931-932a-bc5e135e6ad2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindkét állattal egy fiatal elefántokat támadó herpeszvírus-fertőzés végzett.","shortLead":"Mindkét állattal egy fiatal elefántokat támadó herpeszvírus-fertőzés végzett.","id":"20201212_Egy_het_alatt_ket_fiatal_elefant_pusztult_el_egy_New_York_allambeli_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bb420e-188b-4931-932a-bc5e135e6ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e7495-c844-474d-8a40-026c86f98dcb","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egy_het_alatt_ket_fiatal_elefant_pusztult_el_egy_New_York_allambeli_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 13:38","title":"Egy hét alatt két fiatal elefánt pusztult el egy New York állambeli állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1275e-781b-4b5c-a31a-4418be9c8e58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Watch kinézete, a nagyobb képernyőt és a vékonyabb keretet leszámítva, nem nagyon változott az elmúlt években. 