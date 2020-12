Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vízkeresztkor fogják összesíteni az elektori kollégiumban leadott szavazatokat.","shortLead":"Vízkeresztkor fogják összesíteni az elektori kollégiumban leadott szavazatokat.","id":"20201214_elektori_szavazas_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d921432-86a2-43b2-8710-0af3b637fb19","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_elektori_szavazas_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 14. 19:24","title":"Megkezdődött az elektori szavazás az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","id":"20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0214bff-9c98-4825-904e-4e325fd95cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. december. 14. 17:52","title":"Csak egy magyar városban növekszik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","shortLead":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","id":"20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac3ec9f-3755-4689-9c87-da99ba7c0c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. december. 14. 15:03","title":"Elkészült a nyunyókás és a covidos sütiforma, hogy legyen valami vidám is 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","shortLead":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","id":"20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645dc37-6166-46b4-ace2-0b2fc83a165f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","timestamp":"2020. december. 14. 09:21","title":"Az oroszok megmutatják, milyen lesz a megújult Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer forintot erőszakolt ki a megrémült lányokról az ittas férfi, ezért börtönbe kerülhet.","shortLead":"Kétezer forintot erőszakolt ki a megrémült lányokról az ittas férfi, ezért börtönbe kerülhet.","id":"20201215_rablas_balatonfured_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56dcca5-3ab4-4225-a46d-f40f77eb7837","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_rablas_balatonfured_kislany","timestamp":"2020. december. 15. 10:09","title":"Kislányokat rabolt ki egy hajléktalan Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","shortLead":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","id":"20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44291e7-6bd8-437f-a4a9-ff77f97fec86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Legutóbb októberben került annyiba a benzin, mint szerdától fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","shortLead":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","id":"20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad4c79-92af-42f5-b7a8-eef2935226b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","timestamp":"2020. december. 15. 07:59","title":"Itt az Amazon sofőr nélküli elektromos taxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b5038-0472-4080-85fb-e5d0c2cf7c80","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 14. 09:09","title":"Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]