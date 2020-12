A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Még ebben az évben elkezdhetik beoltani a koronavírus-fertőzés elleni vakcinával azokat az egészségügyi dolgozókat, akik Covid–19-ben szenvedő betegeket ápolnak – írja a 444.hu egy, a Honvédkórházban szétküldött körlevél alapján.

Az üzenetben arra kérik a dolgozókat, hogy már most jelentkezzenek azok, akik beadatnák maguknak a nemsokára elérhetővé váló Pfizer/BioNTech-vakcinát. Az oltás önkéntes és ingyenes lesz.

A levélben azt is megemlítik, hogy a vakcinát –70 Celsius-fokon szállítják, kiolvasztás után pedig egy tálcából 795 főt lehet beoltani. Azért is várják már most a jelentkezéseket, hogy tervezhető legyen a felhasznált mennyiség.

A lap azt írja: az üzenetben az is olvasható, hogy a védőoltás a tervek szerint december 28-án kapja meg az európai engedélyt, 30-án pedig már érkezik is belőle a Honvédkórházba. Kedden kora délután német lapok arról írtak, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) várhatóan még korábban, már december 23-án engedélyt ad a vakcina forgalmazására.

A magyarországi oltási rendet eddig nem ismertették pontosan, azt azonban már korábban közölte a kormány és az operatív törzs is, hogy első körben az egészségügyi dolgozók vehetik fel a vakcinát.