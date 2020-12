Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt a címzettje. Orbán Viktor szerint Európa nem hódol be. Hagyományos családmodell, gender, akasztásra szánt nemzeti keresztény országok a miniszterelnök levelében.","shortLead":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt...","id":"20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710cf1e5-0636-4abe-b3f2-df4571621006","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","timestamp":"2020. december. 13. 08:23","title":"Orbán: Soros a világ legkorruptabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos vászontetős kabrió várhatóan nem lesz sokkal nehezebb a kupé változatnál.","shortLead":"A szupersportos vászontetős kabrió várhatóan nem lesz sokkal nehezebb a kupé változatnál.","id":"20201214_jon_a_nyithato_teteju_510_loeros_uj_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d8616c-51d2-4221-92b3-36580f88331c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_a_nyithato_teteju_510_loeros_uj_bmw_m4","timestamp":"2020. december. 14. 11:21","title":"Jön a nyitható tetejű, 510 lóerős új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai részesedés nő, különösen a ruhaboltok, könyvesboltok, számítástechnikai üzletek területén. Az élelmiszer kiskereskedelemben azonban ennek fordítottja igaz. A kormány régóta beszél a kisker-multik kiszorításáról – amit nehéz lenne kivitelezni, és a párt olyan sokat nem is nyerne vele.","shortLead":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai...","id":"20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d95ee-afec-4db2-b30a-878c80331459","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","timestamp":"2020. december. 13. 14:00","title":"Prímán halad a külföldi boltok kiszorítása Magyarországról – csak nem, ahogy Lázár gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A szlovák politika és üzleti világ bűnös összefonódásának legújabb jelképe a magyar miniszterelnökhöz közeli vállalkozókkal is üzletelt.","shortLead":"A szlovák politika és üzleti világ bűnös összefonódásának legújabb jelképe a magyar miniszterelnökhöz közeli...","id":"202050_emberszabasu_uzletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c450ed9-8d74-4d38-a66d-56d5270f4954","keywords":null,"link":"/360/202050_emberszabasu_uzletek","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Magyarországig érnek a szlovák korrupciós ügy szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő gyanúsítottak segítségével a korábbi kormánypárt, a Smer legfelső köreihez vezetnek. A vesztegetők sem számíthatnak semmi jóra.","shortLead":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő...","id":"202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af94494-b686-410b-83dc-572583aaed90","keywords":null,"link":"/360/202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","timestamp":"2020. december. 14. 13:00","title":"Durvul a szlovák maffiabotrány, sorban visznek be politikusokat, ügyészeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja a vezető német jobboldali lap.","shortLead":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja...","id":"20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4732ab2c-dce9-45ff-87d8-07386840ac1c","keywords":null,"link":"/360/20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","timestamp":"2020. december. 14. 08:15","title":"Amikor a bűnből erény lesz – a Szájer-ügy német konzervatív szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlan idők járnak mostanság.","shortLead":"Szokatlan idők járnak mostanság.","id":"20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cc4de-d0e8-411d-a42a-c28d6d7056b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","timestamp":"2020. december. 13. 18:05","title":"Ilyen sem gyakran fordul elő, egymás autóit reklámozza a Mercedes és a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólalt fel a Parlamentben, a koronavírusról és az Európai Unióban folytatott tárgyalásokról is beszélt.","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólalt fel a Parlamentben, a koronavírusról és az Európai Unióban folytatott...","id":"20201214_orbanparlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af67999-bca3-47e2-9662-a6cd1bac08fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orbanparlament","timestamp":"2020. december. 14. 13:28","title":"Orbán Viktor: December utolsó napjaiban érkeznek az első vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]